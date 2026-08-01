به گزارش خبرنگار میراث آریا صادق زارع امروز ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با بسته‌بندی‌اشیا و مدارک گفت: حفاظت از میراث فرهنگی تنها به شناسایی، ثبت و معرفی آثار محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از فرآیند صیانت از این سرمایه‌های ملی، به نگهداری صحیح و رعایت استانداردهای علمی حفاظت اختصاص دارد.

معاون میراث فرهنگی استان فارس با بیان اینکه بسته‌بندی اصولی آثار تاریخی، نخستین حلقه زنجیره حفاظت ازاشیا و اسناد موزه‌ای است، افزود: ممکن است این موضوع در ظاهر ساده به نظر برسد، اما کوچک‌ترین خطا در شیوه نگهداری، جابه‌جایی یا بسته‌بندی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آثار ارزشمند تاریخی وارد کنداز این رو آشنایی کارشناسان با دستورالعمل‌ها، استانداردها و پروتکل‌های تخصصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

زارع با اشاره به سیاست این معاونت در توسعه آموزش‌های تخصصی گفت: طی سال‌های اخیر برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی از جمله موزه‌داری، حفاظت و مرمت، ثبت آثار، تعیین حریم و صیانت از بناها و بافت‌های تاریخی با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین بر ضرورت آمادگی نیروهای تخصصی برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است که حفاظت از آثار تاریخی در شرایط بحرانی، نیازمند دانش، مهارت و آمادگی قبلی است. از این رو برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های احتمالی و افزایش تاب‌آوری موزه‌ها و مخازن اموال فرهنگی داشته باشد.

معاون میراث فرهنگی فارس در پایان با دعوت از شرکت‌کنندگان برای مشارکت فعال در مباحث آموزشی، خاطرنشان کرد: بیان صریح پرسش‌ها و ابهام‌های تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش و اثربخشی بیشتر این دوره‌ها را فراهم می‌کند و در نهایت به حفاظت بهتر از میراث ارزشمند فرهنگی کشور خواهد انجامید.

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