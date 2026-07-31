به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیاننژاد در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۵، در جریان بازدید میدانی از تعدادی از اقامتگاههای سنتی و تأسیسات گردشگری شیراز این اقدامات را در راستای کاهش آسیبهای مالی وارده به سرمایهگذاران حوزه گردشگری در شرایط فعلی کشور عنوان کرد.
معاون گردشگری استان فارس افزود: برنامههای نظارتی و حمایتی ما از هتلها و اقامتگاهها به طور مستمر در حال انجام است تا با بررسی دقیق وضعیت موجود، مشکلات فعالان این صنف را به حداقل برسانیم.
او با اشاره به چالشهای پیش روی این صنعت، تأکید کرد: اگرچه شرایط فعلی برای تأسیسات گردشگری ایدهآل نیست، اما استمرار فعالیت اصحاب این مشاغل وامید آنها به آینده، انگیزهای برای اداره کل است تا با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و تسهیل امور اداری، در کنار این فعالان باشد.
در پایان این بازدیدها که با حضور حسین زندی رئیس انجمن حرفهای بوتیک هتلها و اقامتگاههای سنتی استان فارس و مرضیه احترامی کارشناس اقامتگاههای بوم گردی و اقامتگاههای سنتی و هتل بوتیکهای سنتی استان فارس صورت گرفت، بر لزوم بازگشت رونق صنعت گردشگری و افزایش ورود گردشگران به استان فارس تأکید شد تا فعالان این عرصه بتوانند از دشواریهای اقتصادی فعلی عبور کرده و به جایگاه پیشین خود بازگردند.
انتهای پیام/
نظر شما