به گزارش خبرنگار میراثآریا، هادی حقشناس عصر امروز یکشنبه ١١ مردادماه ١۴٠۵ در نشست شورای اطلاعرسانی استان گیلان که در محل سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با تاکید بر لزوم همافزایی رسانهای در انعکاس دستاوردهای دولت اظهار کرد: تبیین دقیق، علمی و نظاممند خدمات ارائهشده به مردم، یک تکلیف ملی در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی به شمار میرود.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه بیبدیل رسانهها در بازآفرینی و تقویت امید تصریح کرد: بهرغم چالشها و فراز و نشیبهای سال گذشته، اقدامات ارزنده و زیرساختی متعددی در بخشهای گوناگون استان گیلان به ثمر نشسته است که جریانسازی صحیح و حرفهای این رویدادها میتواند بسترساز ارتقای اعتماد و پویایی جامعه شود.
نماینده عالی دولت در استان گیلان در ادامه به تشریح تحولات ساختاری در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری پرداخت و افزود: تطبیق آماری شاخصهای توسعهای نشان میدهد که در پنج دهه گذشته در گیلان تنها سه هتل پنجستاره احداث شده بود؛ این در حالی است که تنها در دو سال اخیر، مجوز ساخت هفت هتل پنجستاره صادر شده و برنامهریزی عملیاتی برای احداث ۱۴ هتل چهارستاره نیز در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته است.
رئیس شورای اطلاعرسانی استان گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیلگری در فرآیند جذب سرمایه و هدایت هوشمند منابع مالی به سمت صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: با مطالعات آمایشی انجامشده، ۲۷۱ نقطه و پهنه جغرافیایی در سراسر استان جهت اجرای طرحهای گردشگری اختصاص یافته و مصوب شده است که این امر، نشاندهنده ظرفیت کمنظیر و زمینههای آماده گیلان برای پذیرش سرمایهگذاران، توسعه گردشگری پایدار و شکوفایی اقتصاد منطقه است.
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