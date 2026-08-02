به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ١٠ مردادماه ١۴٠۵ یاسر امانی، ضمن تبیین ابعاد راهبردی طرح مشترک این پایگاه با اردوگاه شهید عبدی نقلهبر، اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای مدون و همافزاییهای صورتگرفته با اردوگاه شهید عبدی به مدیریت سرتیپ محمد حسینزاده، اردوهای هفتگی دانشآموزان از سراسر کشور با هدف آشنایی با فرهنگ بومی و درک عمیقتر از زیستبومهای سنتی گیلان در حال اجراست.
مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان اظهار کرد: برای دومین بار در ماه جاری تعدای از دانشآموزان و اولیای آنان (مجموعاً ۱۲۰ نفر) از این موزه بازدید کردند.
او این استقبال را نشاندهنده اثربخشی برنامههای آموزشی و اهتمام خانوادهها به شناخت میراثفرهنگی دانست.
امانی در ادامه تصریح کرد: حضور توأمان اولیا و نوجوانان، فرصتی مغتنم برای تعامل بیننسلی فراهم آورده که منجر به انتقال تجربیات زیسته و پاسداشت هویت ملی میشود.
مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان اعلام کرد: این طرح با رویکردی تحلیلی برای تقویت حس تعلق نسل نوجوان به گذشته نزدیک و بازخوانی ریشههای تمدنی ایران اسلامی طراحی شده است. هدف ما صرفاً یک بازدید میدانی نیست، بلکه ایجاد بستری است که در آن نوجوانان بهعنوان روایتگران آتی گردشگری فرهنگی، با شیوههای زیست سنتی و ساختارهای میراثفرهنگی منطقه آشنا شوند.
امانی در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدها در چارچوب برنامههای تقویمی مستمر ادامه خواهد داشت و پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان متعهد است با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی، جایگاه دانشآموزان را بهعنوان سفیران فرهنگی فعال و مسئولیتپذیر در حفاظت از میراثفرهنگی کشور ارتقا دهد.
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