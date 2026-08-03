بازدید استاندار گلستان از روند مرمت اشیای حاصل از کاوش در مناطق کوهستانی استان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، محمدمهدی اسلامی مدیرکل حوزه استاندار، محمدتقی قجر مشاور استاندار و جمعی از مسئولان، از روند مرمت اشیای حاصل از کاوش باستانشناسی محوطه تاریخی کاروانزمین علیآبادکتول در موزه باستانشناسی گرگان و همچنین وضعیت حفظ و نگهداری اموال فرهنگیتاریخی استان بازدید کرد.
استاندار گلستان در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت ارزشمند موزه باستانشناسی گرگان گفت: بیش از ۲۱ هزار قطعه شیء تاریخی و فرهنگی متعلق به ادوار مختلف تمدنی، بهویژه آثار ارزشمند استان گلستان، در این موزه نگهداری میشود که هر یک روایتگر بخشی از پیشینه پرافتخار ایرانزمین است.
علیاصغر طهماسبی با اشاره به کشفیات اخیر محوطه تاریخی کاروانزمین علیآبادکتول افزود: در کاوشهای انجامشده توسط باستانشناسان میراثفرهنگی استان، آثار ارزشمندی با قدمتی بیش از ۳۲۰۰ سال بهدستآمده که برخی از آنها در سطح ملی کمنظیر است و هماکنون با همکاری کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی گلستان و تیمی از متخصصان موزه ملی ایران در حال مرمت و حفاظت هستند.
او میراثفرهنگی را پشتوانه هویت و اقتدار کشور دانست و اظهار کرد: تمدن کهن ایران سرمایهای ارزشمند است که جایگاه تاریخی و فرهنگی کشور را در جهان تثبیت کرده و میتواند ظرفیت مهمی برای معرفی ایران در عرصه بینالمللی باشد.
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