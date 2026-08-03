بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فریدون فعالی امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، در بازدید استاندار گلستان از روند مرمت اشیای حاصل از کاوش باستانشناسی محوطه تاریخی کاروانزمین علیآبادکتول در موزه باستانشناسی گرگان، با تشریح آخرین وضعیت مطالعات محوطه تاریخی کاروانزمین گفت: در پی کشف آثار فلزی در این محوطه، با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، عملیات کاوش اضطراری، شناخت ویژگیهای فرهنگی و تاریخی محوطه و فراهمسازی زمینه حفاظت اصولی از آن آغاز شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان افزود: نتایج اولیه گمانهزنیها از شناسایی بقایای معماری مرتبط با یک قلعه و بخشهایی از استقرارهای مسکونی حکایت دارد و کاوشها برای شناخت دقیقتر ساختارها و لایههای فرهنگی همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه نمونههای بهدستآمده در حال مطالعه تخصصی است، تصریح کرد: فرآیند سالیابی و گاهنگاری علمی این آثار در مراحل بعد انجام خواهد شد تا بتوان درباره قدمت دقیق محوطه با اطمینان بیشتری اظهارنظر کرد.
فعالی ادامه داد: شواهد تاریخی و مواد فرهنگی کشفشده نشان میدهد این محوطه احتمالاً به عصر آهن تعلق دارد و برآوردهای اولیه، قدمت آن را به ۳۲۰۰ سال قبل نشان میدهد که البته تاریخ دقیق آن پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و گاهنگاری علمی اعلام خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به روند حفاظت از آثار مکشوفه گفت: پس از پایان عملیات گمانهزنی، نقشهبرداری و مستندسازی کامل محوطه انجام و عرصه و حریم اثر تدوین خواهد شد و ضوابط حفاظتی آن نیز برای تصویب به مراجع ذیربط ارائه میشود.
او افزود: اشیای بهدستآمده از کاوش به موزه باستانشناسی گرگان منتقلشده و با توجه به اینکه بخش عمده آنها فلزی و نیازمند آسیبشناسی و درمان تخصصی است، تیمی از کارشناسان مرمت موزه ملی ایران در کنار کارشناسان استان، عملیات مرمت و حفاظت این آثار را انجام میدهند.
فعالی با تشریح فرآیند حفاظت از آثار تاریخی پس از کشف اظهار کرد: تمامی اشیای مکشوفه پس از کشف توسط سرپرست هیئت با همراهی یگان حفاظت میراثفرهنگی به امین اموال ادارهکل تحویل داده میشود و در ادامه برای هر اثر یک پرونده یا شناسنامه مرمتی تشکیل میشود. سپس آثار وارد مرحله مرمت، مستندسازی و ثبت فرآیندهای حفاظتی شده و پس از پایان عملیات، بخشی در مخازن استاندارد نگهداری و بخشی دیگر در نمایشگاههای دائمی و موقت در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
او خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده است با فراهم شدن شرایط، مجموعهای از آثار ارزشمند کشفشده از محوطه تاریخی کاروانزمین در قالب یک نمایشگاه موقت برای بازدید گروههای هدف به نمایش گذاشته شود.
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