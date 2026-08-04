احیای کاروانسرای تاریخی مزینان با هدف واگذاری به بخش خصوصی بررسی کرد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمدرضا وطندوست دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از بافت تاریخی روستای مزینان اظهار کرد: حفاظت از بافتهای تاریخی روستایی، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه پاسداری از حافظه جمعی و هویت فرهنگی منطقه است، هدف ما از تدوین ضوابط ویژه برای بافت تاریخی مزینان، ایجاد تعادلی میان توسعه مدرن و حفظ اصالت معماری روستایی است تا این روستا به الگویی موفق در حوزه گردشگری روستایی تبدیل شود.
معاون فرماندار داورزن افزود: یکی از اولویتهای در حال حاضر شهرستان، رسیدگی به مشکلات کاروانسرای تاریخی مزینان است، در این راستا، تلاشهای گستردهای در جریان است تا این اثر ارزشمند با هدف باززندهسازی و بهرهبرداری بهینه، در اختیار بخش خصوصی (دانشگاه حکیم) قرار گیرد تا از طریق مدیریت تخصصی، چهرهای نو یابد و به مرکز جذب گردشگران تبدیل شود.
او تصریح کرد: حفاظت از هویت اصیل روستایی و توسعه گردشگری پایدار در شهرستان داورزن در دستور کار است و امیدوارم توسعه شهرستان از این مسیر دنبال شود.
در این بازدید، مهندسان مشاور نیز برای بررسی دقیق جزئیات فنی و تدوین طرح جامع ساماندهی حضور داشتند و نظرات کارسشاسی در چارچوب استانداردهای حفاظتی و تخصصی را ارائه کردند.
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