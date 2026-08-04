شهرستان فریمان میزبان زائران پیاده امام رضا (ع) در دهه آخر صفر است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی ناصری، روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فریمان ویژه دهه آخر صفر اظهار کرد: امسال، حال و هوای خدمترسانی در فریمان رنگوبویی متفاوت دارد چرا که این نخستین سال فقدان رهبر شهیدمان است و خادمان این مسیر، از مردم غیور گرفته تا گروههای جهادی، نیت کردهاند تا با نثار خالصانهترین خدمات، یاد و خاطره آن اسطورههای ایثار و بهویژه فرزندان خونغلطیده حادثه مدرسه میناب و شهدای راه حق را گرامی بدارند.
فرماندار و رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر فریمان با اشاره به اینکه میزبانی از زائران امام رئوف (ع) در این شهرستان، ریشه در عمق ارادت مردم این سامان دارد، اظهار کرد: دهه پایانی صفر امسال، تجلیگاه پیمان دوباره با آرمانهای شهیدان است و برای مردم ما میزبانی، یک وظیفهی اداری نیست بلکه آیینی برآمده از عشق است. پیش از آنکه دستگاههای دولتی به حرکت درآیند، دستهای گرم مردم عزیز و گروههای خودجوش برای پهن کردن سفره کرامت به سوی زائران گشوده شده است. ما نیز به عنوان خادمان مردم، افتخار داریم تا چتر حمایت و پشتیبانی را برای تسهیل این سفر معنوی بگسترانیم.
ناصری افزود: موکبهای ما، نه فقط ایستگاه پذیرایی، که سنگر تداوم راه شهیدان است، همت خادمان گمنامی که با دل و جان برای پذیرایی از زائران پای کار آمدهاند، ستودنی است و این خدمت، توشه آخرت همه ما و هدیهای به روح مطهر شهدای ایران اسلامی است.
او گفت: در مسیر تحقق این میزبانی شایسته، تمامی بخشهای اجرایی، راهداری، پلیس راه و راهور، شبکه بهداشت و درمان و نیروهای امدادی و دستگاههای خدماتی، امنیتی و انتظامی، نیروهای بسیج، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداران، خادمین امور مساجد، نهادهای حمایتی، ائمه جمعه و جماعات همه و همه با تمام توان بسیج شدهاند تا مسیر حرکت کاروانها ایمن و هموار باشد.
او یاد آور شد: راهداری فریمان با عزم راسخ، در حال آمادهسازی محورها و پیادهراهها و شبکه بهداشت و درمان نیز با وسواس خادمانه، نظارت بر سلامت مواد غذایی و امکانات رفاهی را به گونهای ساماندهی کرده است تا زائران عزیز، دغدغهای جز دلدادگی به آستان مقدس امام رئوف (ع) نداشته باشند.
همچنین محمدجواد بلبلی، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فریمان در این جلسه با اشاره به ضرورت انسجام در میزبانی امسال، از ثبت اطلاعات کاروانها در بدو ورود به شهرستان خبر داد و افزود: اینذاقدام فرصتی فراهم میآورد تا فرآیند خدمترسانی به صورت منسجم و هدفمند هدایت شود و امکان برنامهریزی دقیقتر برای پذیرایی و اسکان زائران فراهم شود.
او افزود: شهرستان فریمان همهساله در مسیر عبور زائران پیادهای قرار دارد که از شهرستانهای تربتجام، باخرز، زاوه و تایباد و نیز از میان جمعی از دلدادگان اهلبیت(ع) از کشور افغانستان، رهسپار مشهد مقدس میشوند.
بلبلی تصریح کرد: مردم فریمان، موکبداران، گروههای جهادی و نیروهای خدماتی و امدادی، با روحیهای سرشار از اخلاص و ارادت، خود را برای رقم زدن روزهایی معنوی و بهیادماندنی در مسیر عشق آماده کردهاند، روزهایی که فریمان را به عنوان دروازه تمدن خدمت در خاطره زائران امام رضا (ع) ماندگار خواهد کرد.
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