۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۸

صدور ۲ پروانه بهره‌برداری جدیددر شهر گردشگرپذیر کاخک گناباد/ آغاز تحول گردشگری در شهر کاخک گناباد

صدور ۲ پروانه بهره‌برداری جدیددر شهر گردشگرپذیر کاخک گناباد/ آغاز تحول گردشگری در شهر کاخک گناباد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات جهان قصبه گناباد گفت: در راستای توسعه پایدار و تقویت زیرساخت‌های اقامتی منطقه، دو پروانه بهره‌برداری جدید برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بخش کاخک گناباد صادر شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ با بیان این‌که شهرستان گناباد گام‌های بلندی در راستای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و تنوع‌بخشی به خدمات اقامتی در بخش کاخک (منطقه براکوه) برداشته است، اظهار کرد: هدف ما ایجاد زمینه‌ای مناسب برای گردشگران است تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، تجربه‌ای متفاوت از زندگی در مناطق تاریخی و روستایی ما داشته باشند، در همین راستا، با بررسی درخواست‌ها و تطبیق آن‌ها با استانداردهای لازم، دو پروانه بهره‌برداری جدید  صادر شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات جهان قصبه گناباد ادامه داد: پروانه نخست برای اقامتگاه بوم‌گردی «باباکریم» در روستای درب‌صوفه صادر شده است و پروانه دوم نیز مربوط به اقامتگاه بوم‌گردی «سرای سعدی» در روستای «پچک» است.

‌محمودی قوژدی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای بخش کاخک، افزود: با صدور این دو مجوز، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی دارای پروانه بهره برداری در بخش کاخک به ۴ مورد رسید، این رشد تدریجی و مستمر نشان‌دهنده استقبال فعالان حوزه گردشگری از ظرفیت‌های این منطقه و همچنین حمایت‌های مستمر اداره میراث‌فرهنگی برای قانونی‌سازی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در روستاهای هدف است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات جهان قصبه گناباد گفت: در بخش کاخک تعداد موافقت اولیه برای بوم‌گردی به ۴ باب شامل مولانا کاخک و کلات، بوم‌گردی سقی و بوم‌گردی پچک و درخواست جدید برای تاسیسات گردشگری در این بخش به ۴ تاسیسات شامل گوهردشت، پچک، مجموعه تفریحی سنو و بوم‌گردی سنو رسیده است.

محمودی قوژدی گفت: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، از تمامی سرمایه‌گذاران و روستاییانی که در مسیر ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی گردشگری استاندارد و با حفظ اصالت بافت محلی گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد تا بخش کاخک به یکی از قطب‌های مهم گردشگری روستایی در منطقه تبدیل شود.

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کد خبر 1405051200911
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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