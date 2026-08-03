به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ با بیان این‌که شهرستان گناباد گام‌های بلندی در راستای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و تنوع‌بخشی به خدمات اقامتی در بخش کاخک (منطقه براکوه) برداشته است، اظهار کرد: هدف ما ایجاد زمینه‌ای مناسب برای گردشگران است تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، تجربه‌ای متفاوت از زندگی در مناطق تاریخی و روستایی ما داشته باشند، در همین راستا، با بررسی درخواست‌ها و تطبیق آن‌ها با استانداردهای لازم، دو پروانه بهره‌برداری جدید صادر شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات جهان قصبه گناباد ادامه داد: پروانه نخست برای اقامتگاه بوم‌گردی «باباکریم» در روستای درب‌صوفه صادر شده است و پروانه دوم نیز مربوط به اقامتگاه بوم‌گردی «سرای سعدی» در روستای «پچک» است.

‌محمودی قوژدی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای بخش کاخک، افزود: با صدور این دو مجوز، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی دارای پروانه بهره برداری در بخش کاخک به ۴ مورد رسید، این رشد تدریجی و مستمر نشان‌دهنده استقبال فعالان حوزه گردشگری از ظرفیت‌های این منطقه و همچنین حمایت‌های مستمر اداره میراث‌فرهنگی برای قانونی‌سازی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در روستاهای هدف است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناباد و مدیر پایگاه میراث جهانی قنات جهان قصبه گناباد گفت: در بخش کاخک تعداد موافقت اولیه برای بوم‌گردی به ۴ باب شامل مولانا کاخک و کلات، بوم‌گردی سقی و بوم‌گردی پچک و درخواست جدید برای تاسیسات گردشگری در این بخش به ۴ تاسیسات شامل گوهردشت، پچک، مجموعه تفریحی سنو و بوم‌گردی سنو رسیده است.

محمودی قوژدی گفت: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، از تمامی سرمایه‌گذاران و روستاییانی که در مسیر ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی گردشگری استاندارد و با حفظ اصالت بافت محلی گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد تا بخش کاخک به یکی از قطب‌های مهم گردشگری روستایی در منطقه تبدیل شود.

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