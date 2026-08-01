تربت حیدریه در مسیر رونق ژئوتوریسم قرار دارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شجاعی امروز شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مهم‌ترین معادن دارای قابلیت گردشگری شهرستان شامل معدن نمک، عقیق، طلا و گرانیت است و با پیگیری‌های صورت گرفته، سرمایه گذارانی در حال اخذ مجوزها برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و با رویکرد گردشگری معدن در این مناطق می‌باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه معادن عقیق تربت را یکی از منحصربفردترین معادن عقیق کشور دانست که تاکنون فقط به جنبه صنایع دستی آن توجه شده، در صورتیکه خود این معادن عقیق قابلیت گردشگری معدن را دارد.

او تصریح کرد: گردشگری معدن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوظهور گردشگری تخصصی، توجه بسیاری از فعالان حوزه گردشگری و توسعه محلی را به خود جلب کرده است. زیرا در این نوع گردشگری با تکیه بر بازدید از معادن فعال یا متروکه، فرصتی فراهم می‌شود تا علاقه‌مندان با تاریخ استخراج، فناوری‌های زمین‌شناسی، مشاغل معدنی و نقش معادن در اقتصاد مناطق مختلف آشنا شوند.

شجاعی ادامه داد: معادن قدیمی شهرستان پس از پایان بهره‌برداری، می تواند به جاذبه‌ای فرهنگی و آموزشی تبدیل شوند و بازدیدکنندگان در این تورها با روند اکتشاف، استخراج، تجهیزات تخصصی و چالش‌های زیست‌محیطی این صنعت آشنا می‌شوند.

فرماندار ویژه تربت حیدریه گفت: باتوجه به اینکه بسیاری از معادن در نواحی روستایی یا دور از مراکز شهری قرار دارند، تبدیل آن‌ها به مقاصد گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال محلی، رونق اقامتگاه‌ها، صنایع‌دستی، حمل‌ونقل و خدمات جانبی شود و این نوع گردشگری امکان معرفی ظرفیت‌های ناشناخته هر منطقه را نیز فراهم می‌کند.

او ادامه داد: در تربت حیدریه نیز با توجه به سابقه طولانی فعالیت‌های معدنی از جمله معدن طلا، نمک و عقیق و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع زمین‌شناسی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم ژیوتوریسم و گردشگری معدن در شرق کشور تبدیل شود.

شجاعی تصریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها به‌صورت علمی و برنامه‌ریزی‌شده معرفی شوند، می‌توانند مخاطبانی از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به حوزه معدنی و صنعتی را جذب کند.

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