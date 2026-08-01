تخصیص اعتبار بیشتر برای مرمت آثار تاریخی نیشابور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی سلیمانی امروز شنبه ۱۰ مردادماه جاری با حضور در محل پروژه‌های مرمتی اداره میراث فرهنگی شامل سرای مستوفی، بازار و گنبد شادمهر اظهار کرد: اقدامات ارزنده‌ای برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی شهرستان نیشابور از جمله گنبد شادمهر، بازار و سرای مستوفی انجام شده است.

نماینده مردم نیشابور بزرگ (نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه) ادامه داد: با توجه به تعدد آثار تاریخی در نیشابور بزرگ و نیازهای مرمتی‌ آن‌ها، تخصیص اعتبار بیشتر ضروری است که پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

سلیمانی با اشاره به مرمت صورت گرفته در اثر هزار ساله گنبد شادمهر این شهرستان گفت: مرمت صورت گرفته در این اثر تاریخی ارزشمند قابل تقدیر است، البته پیشنهاد می‌کنم برای حفاظت از این اثر تاریخی ارزشمند محوطه سازی پیرامون بنا در دستور کار قرار گیرد.هم‌چنین مهدی دونده معاون

استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور از عملیات مرمتی سرای تاریخی مستوفی بازدید کرد و گفت: استحکام بخشی و مرمت این بنا اقدامی پیشگیرانه است که میراث فرهنگی با تشخیص درست خطر، با اخذ مشارکت مالکان و تامین بودجه از آن‌ها و شهرداری و میراث فرهنگی، ضمن مرمت و احیا آن، از ریزش دیوارهای آن جلوگیری کرده که قابل تقدیر است.

همچنین حسن گیاهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور در این بازدید گفت: هم اکنون سه طرح مرمتی توسط اداره میراث فرهنگی نیشابور شامل گنبد تاریخی شادمهر، حمام تاریخی چکنه و سرای مستوفی در حال اجراست.

در این بازدید رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نیز حضور داشت و از پروژه های مرمتی شهرستان نیشابور بازدید و در جریان حفاظت و حراست از آثار تاریخی قرار گرفت.

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