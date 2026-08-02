۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه اعلام کرد:

اعطای ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی

اعطای ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه از اعطای ۱۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی و فعالان حوزه گردشگری تربت حیدریه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شجاعی امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ طی بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: این تسهیلات باعث اشتغالزایی برای ۷۰ هنرمند صنایع دستی شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت حیدریه اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی شهرستان، حفظ و احیای هنرهای بومی و اصیل صنایع دستی است که در همین راستا رشته‌های فرت‌بافی، رودوزی‌سنتی، منسوجات چرمی، ابریشم‌کشی و ابریشم‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (عقیق)، نمد، گلیم، خراطی، سفال و سرامیک و میناکاری در برنامه‌های اعطای تسهیلات قرار گرفته است.

شجاعی از دیگر اولویت‌های اصلی اعطای تسهیلات را ایجاد بازارچه و فروشگاه‌های صنایع‌دستی در فضاهای گردشگری و بوم‌گردی‌ها ذکر کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه افزود: هدف از این اقدامات، حفظ میراث فرهنگی منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و کسب درآمد برای هنرمندان و فعالان صنایع دستی است.

شجاعی تصریح کرد: این تسهیلات در قالب مشاغل خانگی، تبصره ۱۵ و کسب‌وکارهای خرد و توسعه کارگاه‌های صنایع دستی و با مشارکت بنیاد برکت و بنیاد علوی و حمایت شورای بانک‌های شهرستان پرداخت شده است.

او درباره شرایط دریافت این تسهیلات گفت: هنرمندانی که دارای مجوز فعالیت از اداره میراث فرهنگی هستند، پس از طرح در کارگروه اشتغال شهرستان واقع در فرمانداری و  معرفی به بانک‌های عامل می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

شجاعی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی اشاره و در راستای طرح‌های حمایتی از هنرمندان گفت: برای توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی، نمایشگاه‌ها و  بازارچه‌های فصلی و هم‌چنین فروشگاه‌هایی در سطح شهر ویژه هنرمندان صنایع‌دستی هماهنگ شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت حیدریه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هنرمند در ۲۱ رشته صنایع‌دستی در سطح شهرستان فعال می‌باشند.

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کد خبر 1405051100897
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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