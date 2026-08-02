به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی شجاعی امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ طی بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: این تسهیلات باعث اشتغالزایی برای ۷۰ هنرمند صنایع دستی شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت حیدریه اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی شهرستان، حفظ و احیای هنرهای بومی و اصیل صنایع دستی است که در همین راستا رشته‌های فرت‌بافی، رودوزی‌سنتی، منسوجات چرمی، ابریشم‌کشی و ابریشم‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (عقیق)، نمد، گلیم، خراطی، سفال و سرامیک و میناکاری در برنامه‌های اعطای تسهیلات قرار گرفته است.

شجاعی از دیگر اولویت‌های اصلی اعطای تسهیلات را ایجاد بازارچه و فروشگاه‌های صنایع‌دستی در فضاهای گردشگری و بوم‌گردی‌ها ذکر کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه افزود: هدف از این اقدامات، حفظ میراث فرهنگی منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و کسب درآمد برای هنرمندان و فعالان صنایع دستی است.

شجاعی تصریح کرد: این تسهیلات در قالب مشاغل خانگی، تبصره ۱۵ و کسب‌وکارهای خرد و توسعه کارگاه‌های صنایع دستی و با مشارکت بنیاد برکت و بنیاد علوی و حمایت شورای بانک‌های شهرستان پرداخت شده است.

او درباره شرایط دریافت این تسهیلات گفت: هنرمندانی که دارای مجوز فعالیت از اداره میراث فرهنگی هستند، پس از طرح در کارگروه اشتغال شهرستان واقع در فرمانداری و معرفی به بانک‌های عامل می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

شجاعی همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی اشاره و در راستای طرح‌های حمایتی از هنرمندان گفت: برای توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فصلی و هم‌چنین فروشگاه‌هایی در سطح شهر ویژه هنرمندان صنایع‌دستی هماهنگ شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت حیدریه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هنرمند در ۲۱ رشته صنایع‌دستی در سطح شهرستان فعال می‌باشند.

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