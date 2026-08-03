چالش تورهای بدون مجوز با عنوان گردشگری و ورزشی بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست هم اندیشی با موضوع چالش تورهای بدون مجوز با عنوان گردشگری و ورزشی اظهار کرد: حذف فرآیندهای موازی، نظارت بر فعالیت تورهای طبیعت‌گردی، شناسایی و ساماندهی تورهای گردشگری بدون مجوز، ارتقای کیفیت خدمات و حفظ امنیت گردشگران، همواره جزو دغدغه‌های ما بوده است و در این راستا، برنامه‌های پیشگیرانه مختلفی را با همکاری سایر نهادها عملیاتی کرده‌ایم که این نشست نیز با همین هدف برنامه‌ریزی و برگزار شده است و تا حصول نتایج مورد نظر ادامه خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: متاسفانه برخی افراد و گروه‌ها پس از گرفتن مجوز فعالیت‌های گروهی ورزشی از اداره کل ورزش و جوانان، اقدام به برگزاری تورهای طبیعت گردی و گردشگری می‌کنند در صورتی که این دو فعالیت، کاملا مجزا و مستلزم کسب مجوزهای لازم از اداره گردشگری است.

رکنی با تاکید بر تفکیک برنامه‌های آموزشی و ورزشی هیئت‌های ورزشی از تورهای عمومی گردشگری، ادامه داد: از نظر برخی از شهروندان، شرکت در دوره‌های ورزشی و دریافت گواهینامه، به منزله کسب صلاحیت قانونی و تخصصی در برگزاری برنامه‌های گروهی و ارائه خدمات گردشگری تلقی می‌شود و همین تصور، به برگزاری تورهای جمعی بدون مجوز دامن زده است.

او ادامه داد: از سویی عدم آشنایی شهروندان با خدمات دفاتر گردشگری تحت نظارت، آنها را به سمت اشخاص و یا مراکز فاقد مجوز به ویژه در فضای مجازی سوق می دهد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: افزایش تعاملات بین بخشی و نهادی، برگزاری نشست های کارشناسی، تحقیقات میدانی می‌تواند ضمن فراهم کردن زمینه بررسی مستمر چالش‌های موجود، به تدوین دستورالعمل های لازم، ارتقای آگاهی شهروندان و الزام آنها به رعایت ضوابط قانونی منجر شود.

او استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی را در این راستا مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود: تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، همواره و در همه حوزه ها، جزو بازوهای کمک رسان دولت تلقی می شوند. در این مسیر نیز، تشکل های گردشگری می توانند ضمن برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی، به ساماندهی سفرهای گروهی و توسعه گردشگری ایمن و مسئولانه یاری رسانند.

رکنی با قدردانی از نگاه کارشناسی و مثبت مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: امیدوارم این نشست‌ها در سطح مدیران کل، روسای هیئت‌های ورزشی و سایر کارشناسان هر دو نهاد، تا تدوین الزام‌های قانونی، حذف فرآیندهای موازی و حصول ساز و کاری مشترک و موفق ادامه یابد.

در این نشست، معاون گردشگری خراسان رضوی و محمد سعید ولی زاده رئیس انجمن صنفی دفاتر و استان خراسان رضوی، رضا عسکری، رئیس انجمن صنفی راهنمایان استان خراسان رضوی، امیدعلی رحیمی کارشناس رسیدگی به شکایات، مصطفوی بازرس انجمن صنفی، رضا خجسته معاون امور ورزشی، هانیه امانی رئیس گروه ورزش همگانی، کارشناس طبیعت گردی اداره کل ورزش و جوانان استان، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

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