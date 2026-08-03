به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسین غریب امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان چناران گفت: این شهرستان با فعالسازی زنجیرهای از خدمات رفاهی، درمانی و امنیتی، زیرساختهای لازم را برای ارائه خدماتی شایسته به زائران در مسیر عبور از این منطقه فراهم کرد.
فرماندار و رئیس ستاد خدمات سفر چناران با اشاره به جایگاه کلیدی این منطقه در مسیر حرکت زائران پیاده اظهار کرد: تمامی اعضای ستاد خدمات سفر، عملیات اجرایی برای پذیرایی از زائرین امام رضا (ع) را آغاز کردهاند.
او با توجه به ظرفیتهای موجود، تصریح کرد: این شهرستان هرساله با افتخار، پذیرای زائران است و امسال نیز با برپایی ۱۶ موکب متمرکز در مسیرهای اصلی، امکانات اسکان موقت و پذیرایی را برای آنان فراهم آورده است.
غریب افزود: تمامی ارکان خدماتی از جمله ایستگاههای صلواتی، ستاد مرکزی، امور جادهای، مراکز اسکان شهری، واحدهای درمانی، ایمنی و انتظامی، مراکز تغذیه و رفاهی و مجتمعهای خدمات بینراهی و پارکهای در مسیر بهطور کامل فعال شده و در حالت آمادهباش قرار دارند.
فرماندار و رئیس ستاد خدمات سفر چناران ادامه داد: در همین راستا، رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان بر لزوم هماهنگیهای متقابل بین موکبها، مدیران کاروانها، اداره تبلیغات اسلامی و جمعیت خدمتگزار تأکید کرد تا از هرگونه تداخل جلوگیری شده تا این خدمات در بالاترین سطح کیفی ارائه شود.
او به یکی از نکات ایمنی در مسیر اشاره کرد و افزود: استقرار ماشینهای دهیاری مجهز به چراغ گردان در جاده آسیایی، گامی مؤثر در جهت پیشگیری از حوادث جادهای و تأمین امنیت تردد زائران خواهد بود.
غریب بر اهمیت سه محور تبلیغات محیطی متناسب با ایام، تأمین داروهای ضروری و رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی در مراکز اسکان و پذیرایی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاههای مربوطه به این مهم شد تا تجربه حضور زائرین در شهرستان چناران به تجربهای مانا تبدیل شود.
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