۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تقویت همکاری‌های مالی / برگزاری نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی با مدیر صندوق کارآفرینی امید

توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تقویت همکاری‌های مالی / برگزاری نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی با مدیر صندوق کارآفرینی امید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در نشستی با مدیر صندوق کارآفرینی امید استان، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک و تسهیل پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را بررسی و بر حمایت هدفمند از کارآفرینان، هنرمندان و سرمایه‌گذاران این بخش تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵. با هدف تقویت تعاملات بین‌بخشی و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، برگزار شد.

حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این نشست با اشاره به نقش مؤثر تسهیلات مالی در رونق تولید، اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، هنرمندان و کارآفرینان این حوزه از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های حمایتی و مالی است.

او افزود: ظرفیت‌های ارزشمند استان مرکزی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند با بهره‌گیری از تسهیلات مناسب، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توسعه اقامتگاه‌های گردشگری، تقویت واحدهای تولیدی صنایع‌دستی و افزایش درآمد فعالان این بخش را فراهم کند.

در پایان این نشست، دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، درباره راهکارهای تسهیل پرداخت تسهیلات، حمایت از طرح‌های نوآورانه، توسعه مشاغل خرد و خانگی، تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و افزایش حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی به تبادل نظر پرداختند.
 

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کد خبر 1405051301035
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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