بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵. با هدف تقویت تعاملات بینبخشی و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی، برگزار شد.
حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی در این نشست با اشاره به نقش مؤثر تسهیلات مالی در رونق تولید، اشتغال و توسعه کسبوکارهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاران، هنرمندان و کارآفرینان این حوزه از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای حمایتی و مالی است.
او افزود: ظرفیتهای ارزشمند استان مرکزی در حوزه گردشگری و صنایعدستی میتواند با بهرهگیری از تسهیلات مناسب، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه اقامتگاههای گردشگری، تقویت واحدهای تولیدی صنایعدستی و افزایش درآمد فعالان این بخش را فراهم کند.
در پایان این نشست، دو طرف ضمن بررسی ظرفیتهای موجود، درباره راهکارهای تسهیل پرداخت تسهیلات، حمایت از طرحهای نوآورانه، توسعه مشاغل خرد و خانگی، تقویت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و افزایش حمایت از هنرمندان صنایعدستی به تبادل نظر پرداختند.
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