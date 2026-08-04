به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ در آستانه اربعین حسینی و در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران، به همراه کارشناسان این اداره از تأسیسات گردشگری بینراهی و مراکز خدماتی واقع در محورهای مواصلاتی شهرستان بازدید کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شازند در این بازدیدها با تأکید بر اهمیت نقش تأسیسات گردشگری بینراهی در تأمین رفاه و آرامش زائران اربعین اظهار کرد: تمامی واحدهای خدماتی و گردشگری شهرستان باید با آمادگی کامل، رعایت استانداردهای لازم و ارائه خدمات شایسته، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشند.
او افزود: نظارتهای مستمر اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شازند تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه نواقص، تذکرات لازم صادر و پیگیریهای قانونی برای رفع مشکلات انجام میشود.
اتابکی در پایان خاطرنشان کرد: خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین، وظیفهای ارزشمند و مسئولیتی همگانی است و این اداره با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، تمام ظرفیت خود را برای ارتقای کیفیت خدمات در مسیرهای مواصلاتی شهرستان به کار خواهد گرفت.
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