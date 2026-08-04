مرمت عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم خمین آغار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این بنای ارزشمند که از آثار شاخص تاریخی شهرستان خمین به شمار می‌رود، در قالب برنامه‌های مرمتی سال ۱۴۰۵ تحت عملیات حفاظت و بهسازی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: در این مرحله از مرمت، مرمت دیوارهای داخلی بنا، پاکسازی بدنه داخلی ساختمان و مرمت و بهسازی حوض میانی عمارت به‌عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی پیش‌بینی شده و با رعایت کامل اصول فنی و ضوابط مرمت آثار تاریخی اجرا خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت و هویت تاریخی این اثر ارزشمند گفت: صیانت از بناهای تاریخی، سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث گذشتگان به نسل‌های آینده است و اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت حفاظت از این عمارت تاریخی خواهد داشت.

مشهدی خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اعتبارات موجود، روند مرمت آثار تاریخی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و امیدوار است با تکمیل این عملیات، زمینه معرفی بهتر عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان خمین بیش از پیش فراهم شود.



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