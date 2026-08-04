۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

مرمت عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم خمین آغار شد

مرمت عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم خمین آغار شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین از آغاز عملیات مرمت عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم خبر داد و گفت: این پروژه با هدف حفاظت، احیا و افزایش ماندگاری یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی شهرستان، در دستور کار اداره میراث‌فرهنگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه‌شنبه ۱۳  مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این بنای ارزشمند که از آثار شاخص تاریخی شهرستان خمین به شمار می‌رود، در قالب برنامه‌های مرمتی سال ۱۴۰۵ تحت عملیات حفاظت و بهسازی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: در این مرحله از مرمت، مرمت دیوارهای داخلی بنا، پاکسازی بدنه داخلی ساختمان و مرمت و بهسازی حوض میانی عمارت به‌عنوان مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی پیش‌بینی شده و با رعایت کامل اصول فنی و ضوابط مرمت آثار تاریخی اجرا خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت و هویت تاریخی این اثر ارزشمند گفت: صیانت از بناهای تاریخی، سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی و انتقال میراث گذشتگان به نسل‌های آینده است و اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش ماندگاری و ارتقای کیفیت حفاظت از این عمارت تاریخی خواهد داشت.

مشهدی خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اعتبارات موجود، روند مرمت آثار تاریخی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و امیدوار است با تکمیل این عملیات، زمینه معرفی بهتر عمارت تاریخی قلعه سالار محتشم و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان خمین بیش از پیش فراهم شود.
 

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کد خبر 1405051301032
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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