چیتاب ظرفیت ممتاز توسعه گردشگری و تقویت معیشت مردم را دارد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عصر چهارشنبه ۱۴ مردادماه جاری در بازدید از شهر گردشگری چیتاب، ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و گردشگری این منطقه را بررسی کرد و بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای فعالسازی توانمندیهای موجود و تقویت زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
در این بازدید، فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، سید احسان عسکری معاون اقتصادی استانداری، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، عباس بهشتی فرماندار شهرستان بویراحمد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چیتاب و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.
یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای متنوع شهر چیتاب اظهار کرد: این منطقه از قابلیتهای فراوانی در حوزه گردشگری، کشاورزی و فعالیتهای اقتصادی برخوردار است و استفاده صحیح از این ظرفیتها میتواند زمینهساز تحول در اقتصاد محلی و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.
او با اشاره به وجود رودخانه و چشماندازهای طبیعی در محدوده چیتاب افزود: ظرفیتهای طبیعی منطقه در کنار نقش مهم رودخانه در تأمین نیازهای کشاورزی و معیشت مردم، بهویژه در حوزه کشت برنج، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی فراهم کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: توانمندیهای منحصربهفرد چیتاب باید به عنوان یک مزیت مؤثر در جذب گردشگر، حمایت از سرمایهگذاری و اجرای سیاستهای توسعهای حوزه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی ادامه داد: تلاش میکنیم با تهیه و اجرای طرحهای مطالعاتی، استفاده از ظرفیت طرحهای موجود و بهرهگیری هدفمند از اعتبارات، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر چیتاب و تبدیل این منطقه به یکی از کانونهای گردشگری و اقتصادی شهرستان بویراحمد را فراهم کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حضور فعال مردم در حوزه کشاورزی و سایر فعالیتهای اقتصادی، پشتوانه مهمی برای توسعه پایدار منطقه محسوب میشود و برنامههای توسعهای باید با توجه به ظرفیتهای بومی، توان اجتماعی و مشارکت مردم طراحی و اجرا شود.
در ادامه این بازدید، ظرفیتهای شهر گردشگری چیتاب در زمینه توسعه خدمات رفاهی، ساماندهی محیط پیرامونی، بهبود مسیرهای دسترسی، تقویت زیرساختهای عمومی، ایجاد فضاهای مناسب برای حضور خانوادهها و فراهمسازی زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین ظرفیتهای منطقه برای ایجاد مجموعههای گردشگری، توسعه اقامتگاههای بومگردی، راهاندازی بازارچههای محلی، عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی و پیوند میان گردشگری و اقتصاد روستایی مورد توجه قرار گرفت.
بررسی ظرفیتهای کشت برنج و سایر فعالیتهای کشاورزی چیتاب نشان میدهد: این منطقه علاوه بر برخورداری از جاذبههای طبیعی، میتواند با معرفی محصولات بومی و توسعه گردشگری کشاورزی، زمینه افزایش درآمد بهرهبرداران و تقویت زنجیره اقتصادی منطقه را فراهم کند.
حضور همزمان مدیران حوزههای سیاسی، اقتصادی، عمرانی، گردشگری و مدیریت محلی در این بازدید، بر اهمیت هماهنگی بین دستگاهی برای رفع موانع توسعه چیتاب تأکید داشت. تحقق ظرفیتهای موجود نیازمند تدوین نقشه راه مشخص، تعیین اولویتهای اجرایی، تأمین اعتبار و پیگیری مستمر طرحهاست.
شهر گردشگری چیتاب با برخورداری از رودخانه، طبیعت چشمنواز، ظرفیتهای کشاورزی، کشت برنج، توانمندیهای اقتصادی و مشارکت فعال مردم، قابلیت تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری در شهرستان بویراحمد را دارد؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران و مدیریت منسجم، میتواند به توسعه اشتغال، افزایش درآمد خانوارها، رونق کسبوکارهای محلی و تقویت معیشت مردم منجر شود.
این بازدید در چارچوب رویکرد میدانی مدیریت ارشد استان برای شناسایی ظرفیتهای کمتر دیدهشده و بررسی راهکارهای توسعه متوازن مناطق مختلف کهگیلشویه و بویراحمد انجام شد.
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