۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳

«ماندگار»؛ روایت معماری آجری دزفول در قامت یک هتل سنتی

«ماندگار»؛ روایت معماری آجری دزفول در قامت یک هتل سنتی

نخستین هتل سنتی دزفول با نام «ماندگار» در آیینی باحضور معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید؛ مجموعه‌ای اقامتی که با الهام از معماری اصیل آجری دزفول و خانه تاریخی زرگر، به ظرفیت گردشگری این شهرستان افزوده شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بوتیک‌هتل «ماندگار» به عنوان نخستین هتل سنتی دزفول بعداز ظهر چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در آیینی باحضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول در حاشیه این آیین گشایش اظهار کرد: معماری این هتل برگرفته از آرایه‌های معماری سنتی اصیل دزفول طراحی شده و بیشتر آثار آن، الهام گرفته از خانه تاریخی زرگر مربوط به دوره قاجار است.

حمیدرضا خادم با بیان این‌که دزفول شهر آجر بوده و همه تزئینات داخلی و بیرونی این هتل برگرفته از معماری آجری این شهرستان است افزود: «هتل سنتی ماندگار» با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با نظارت اداره میراث‌فرهنگی دزفول در زمینی به مساحت ۲۹۴ متر مربع با زیربنای حدود دو هزار مترمربع ساخته شده است.

او ادامه داد: این هتل دارای رستوران، لابی، کافی‌شاپ، پارکینگ و ۲۸ سوئیت اقامتی با ظرفیت ۱۰۰ تخت است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول گفت: ۳۶ فرصت شغلی مستقیم با بهره‌برداری از این هتل به ظرفیت اشتغال زیرساخت‌های گردشگری دزفول افزوده شد.

او با تأکید بر ضرورت استمرار توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان اظهار کرد: ظرفیت تخت‌های اقامتی این شهرستان تا پایان امسال به ۲ برابر افزایش می‌یابد.

خادم اضافه کرد: هتل سنتی ماندگار در هفت طبقه روی همکف در خیابان قرنی دزفول ساخته شده است.

او یادآوری کرد کرد: سال گذشته، شهرستان دزفول بعد از کیش و قبل از رامسر رتبه ۲۴ جذب گردشگر در کشور را کسب کرد که نشان دهنده دارا بودن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی بی‌شماری این شهرستان است.

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کد خبر 1405051401168
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

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