به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی چهارشنبه ۱۴ مرداد در دومین روز سفر به استان خوزستان و در آیین گشایش بوتیک‌هتل ماندگار دزفول با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ دوازده‌روزه، شهدای جنگ رمضان و به‌ویژه روح قائد شهید، رهبر عظیم‌الشأن، اظهار کرد: گردشگری حوزه‌ای اقتصادی است که در دل خودش هم فرهنگ، سیاست و سلامت جای داده. در تعریف جدید گردشگری در دنیا می‌گویند تنها حوزه‌ی اقتصادی است که مزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و روانی را با خودش به همراه دارد.

استاندار خوزستان در ارزیابی دولت چهاردهم جزو استانداران موفق است

معاون گردشگری کشور افزود: استاندار خوزستان، همه اندوخته‌های کاری خود را در حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و سیاسی به کار گرفتند تا در شرایط خاص کشور، به عنوان نماینده عالی دولت، برای حفظ آرامش، تأمین امنیت و فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در استان تلاش کنند. خوشبختانه او استاندار بسیار موفقی در ارزیابی دولت چهاردهم در بین استانداران کشور است.

او با اشاره به جایگاه خوزستان، گفت: آنچه که امروز در کشور باعث شکل‌گیری مؤلفه دفاع ملی شده، درس‌آموزی از نهضت عاشورا و مقاومت مردم این استان است که در سراسر کشور نهادینه شده است. قدرت ملی امروز، مردم در خیابان‌ها، رزمندگان در میدان نبرد و دولتمردانی هستند که شرایطی را فراهم می‌کنند تا در بدترین شرایط هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشیم.

دولت چهاردهم به سرعت نسبت به بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام می‌کند

محسنی‌بندپی با اشاره به بازسازی مناطق آسیب دیده در حملات دشمنان بیان کرد: دولت چهاردهم با راهبری هوشمندانه رئیس‌جمهوری، به سرعت نسبت به بازسازی اقدام می‌کند و تداوم زندگی عادی مردم، نشان‌دهنده برخورداری از آرامش و امنیت است. همان‌طور که ملت و دولت پشتیبان رزمندگان در میدان نبرد بودند، اکنون نیز همه باید پشتیبان دیپلماسی و مذاکره باشیم تا صلح و آرامش به کشور بازگردد.

او در ادامه با تبریک روز خبرنگار، به چهار اولویت راهبردی دولت در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، راهبردهای حوزه گردشگری چهار اولویت اساسی دارد؛ اول، تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی، دوم، ارتقای دیپلماسی گردشگری با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، سوم، تسهیل‌سازی فرآیندها و باور و اعتقاد به بخش خصوصی و چهارم، حمایت همه‌جانبه، تسهیل فرآیندها، رفع موانع و در اختیار قرار دادن تسهیلات است.

تسهیلات ۱۲.۳ همتی برای بوم‌گردی و صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵

معاون گردشگری کشور با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته‌شده برای حوزه گردشگری، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۶ همت از بند «ب» تبصره ۱۵ با بهره ۴ درصد برای اشتغال در بوم‌گردی و صنایع‌دستی بدون الزام به تعهد بیمه اجتماعی اختصاص یافت و در سال ۱۴۰۵، این مبلغ به ۱۲.۳ همت افزایش یافته است. همچنین در صندوق توسعه ملی و اوراق سپرده نیز همین رویه ادامه دارد.

او با اشاره به لغو استانداردهای اجباری در هفته گذشته، گفت: با پیگیری وزیر میراث‌فرهنگی، استانداردهای اجباری که پیش‌ازاین نیازمند ارزیابی چندین نهاد بود، لغو شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت اقتصاد امضا شده که همه مشوق‌های لازم برای تسهیلات اوراق سپرده را فراهم می‌کند.

استان خوزستان ۳ اثر جهانی ثبت‌شده در یونسکو دارد

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خوزستان، گفت: درکشور ۳۰ اثر ثبت‌جهانی وجود دارد که آخرین آن قلعه الموت بود که ۱۰ روز پیش ثبت شده است؛ ضمن اینکه ازین تعداد سه اثر در استان خوزستان هست. در حوزه گردشگری سلامت نیز زمینه‌های بسیار خوبی در استان وجود دارد و سامانه‌ای در معاونت گردشگری طراحی شده که هر بیمار گردشگر، خدمات اقامتی و حمل‌ونقل را دریافت می‌کند.

او با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: در کنار پهنه‌های آبی و در حریم آن‌ها، می‌توانیم سازه‌های سبک، ساخت کنیم که این مجوز دریافت شده است. رودخانه‌های پرآب و خروشان استان، می‌توانند یکی از زمینه‌های گردشگری باشند.

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