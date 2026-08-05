به گزارش خبرنگار میراثآریا، در ادامه برنامه بازدید از مرزهای زمینی کشور با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری ورودی، مسلم شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، شجاعی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت گردشگری در ارتقای تصویر و برند ملی ایران در عرصه بینالمللی، مناطق آزاد را از مهمترین پیشرانهای توسعه گردشگری در نواحی مرزی دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای این مناطق برای افزایش جذب گردشگران خارجی تأکید کرد.
وی همچنین با تشریح زمینههای همکاری مشترک میان معاونت گردشگری و مناطق آزاد، توسعه تعاملات بینالمللی، طراحی محصولات نوین گردشگری، تقویت بازاریابی هدفمند و تسهیل ورود گردشگران از مرزهای زمینی را از محورهای اصلی همکاریهای آینده برشمرد.
در این دیدار، گروسی نیز با اشاره به اینکه گردشگری یکی از چهار اولویت راهبردی برنامه جامع منطقه آزاد ماکو است، آمادگی این منطقه را برای گسترش همکاری با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی اعلام کرد و بر ضرورت اجرای برنامههای مشترک برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری این منطقه تأکید داشت.
در ادامه این سفر، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی به همراه مدیران منطقه آزاد ماکو از مرز بازرگان بازدید کرد؛ گذرگاهی راهبردی که علاوه بر نقش مؤثر در ترانزیت کالا، یکی از مهمترین مبادی ورود و خروج مسافران و گردشگران خارجی کشور به شمار میرود.
همچنین در این بازدید، بر اهمیت مرز رازی بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای مسافری ایران و ترکیه نیز تأکید شد؛ مرزی که نقش اصلی آن در تردد مسافران و گردشگران است و در کنار آن، ظرفیت ترانزیت کالا را نیز داراست.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، مرزهای زمینی در شرایط مختلف، اعم از دوران صلح یا شرایط بحران و تنش، از مهمترین مسیرهای ورود گردشگران خارجی به کشور محسوب میشوند. آمارها نشان میدهد بیش از ۷۵ درصد گردشگران ورودی از طریق مرزهای زمینی وارد ایران میشوند؛ ازاینرو، تقویت زیرساختها و توسعه همکاریهای گردشگری در گذرگاههای مهمی همچون بازرگان و رازی، نقش تعیینکنندهای در رونق گردشگری ورودی، توسعه تعاملات منطقهای و تقویت دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما