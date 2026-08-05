به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین گشایش هتل بوتیک «ماندگار» دزفول که باحضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و حمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، ضمن تبریک به سرمایه‌گذاران این مجموعه، حضور مسئولان ملی و استانی در این آیین را نشان‌دهنده اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در خوزستان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تشریح ظرفیت‌های اقامتی استان افزود: هم‌اکنون ۴۱ هتل، ۹ هتل‌آپارتمان، ۱۶ مهمان‌پذیر، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی، سفره‌خانه‌های سنتی، مجتمع‌های رفاهی، خانه‌های مسافر و مراکز گردشگری عشایری در خوزستان فعال هستند که نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری استان دارند.

او اظهار کرد: با حمایت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و استاندار خوزستان، در شهرستان دزفول حدود ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های گردشگری به تصویب رسیده که بخش عمده آن از محل تبصره‌های ۲، ۱۵ و ۱۸ تأمین شده است. همچنین حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به حوزه صنایع‌دستی این شهرستان اختصاص یافته است.

جوروند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از آثار تاریخی دزفول گفت: ۱۵ میلیارد تومان برای مرمت بافت تاریخی این شهر، هفت میلیارد تومان برای مجموعه تاریخی جندی‌شاپور و یعقوب لیث و یک میلیارد تومان نیز برای مرمت کنوانسیون دزفول از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

او با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش گردشگری استان افزود: نهضت هتل‌سازی در خوزستان آغاز شده و سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف استان در حال اجرای طرح‌های اقامتی و گردشگری هستند. اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز با حمایت استانداری و وزارتخانه آمادگی دارد از سرمایه‌گذاران این بخش پشتیبانی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، دزفول را یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری استان برشمرد و گفت: پیشینه تاریخی، بافت ارزشمند و معماری منحصربه‌فرد این شهر، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است.

او درباره هتل بوتیک «ماندگار» نیز اظهار کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از معماری بومی و مصالح متناسب با بافت تاریخی دزفول ساخته شده و نمونه‌ای از تلفیق حفظ هویت تاریخی با توسعه زیرساخت‌های گردشگری به شمار می‌رود.

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