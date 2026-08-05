سردار سرتیپ دوم رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست کشور در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تاکید بر اینکه حفاظت از طبیعت رسالتی ملی، تمدنی و بیننسلی است، اظهار کرد: یگان حفاظت محیطزیست تاکنون بیش از ۱۵۴ شهید و جانباخته را در راه پاسداری از طبیعت ایران اسلامی تقدیم کرده است؛ ایثارگرانی که با جانفشانی خود از سرمایههای طبیعی و زیستی کشور حراست کردند و یاد و نام آنان همواره در حافظه ملی ایران ماندگار خواهد بود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیطبانی افزود: پانزدهم مردادماه، نخستین سالگرد شهادت محیطبان شهید شهمرادی است که در جریان مقابله با شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی گلستان به درجه رفیع شهادت نائل شد. متأسفانه پیش از فرارسیدن سالگرد این شهید، فرزند وی نیز در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد که این مصیبت جانکاه را به خانواده آن شهید و جامعه محیطبانی کشور تسلیت عرض میکنیم.
همافزایی یگانهای حفاظت؛ الگویی برای صیانت از سرمایههای ملی
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به همکاری مستمر این یگان با یگان حفاظت میراثفرهنگی گفت: بسیاری از عرصههای طبیعی کشور در مجاورت یا در محدوده آثار تاریخی، محوطههای باستانشناسی و میراث ارزشمند فرهنگی قرار دارند؛ از همین رو همکاری میان دو یگان، ضرورتی راهبردی برای حفاظت همزمان از میراثطبیعی و فرهنگی کشور محسوب میشود.
رستگار تصریح کرد: تعامل میان یگان حفاظت محیطزیست و یگان حفاظت میراثفرهنگی بر پایه تفاهمنامهها، دستورالعملهای مشترک و مأموریتهای همپوشان شکل گرفته و این همکاری در سالهای اخیر روندی رو به گسترش داشته است. هدف آن است که این تعامل از سطح هماهنگیهای اداری فراتر رفته و به همکاریهای عملیاتی و میدانی مؤثر تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که نیروهای محیطزیست هنگام گشتزنی با اشیا، محوطهها یا آثار دارای ارزش تاریخی مواجه میشوند، ضمن حفاظت اولیه از محل، هماهنگیهای لازم با یگان حفاظت میراثفرهنگی انجام شده و ادامه اقدامات تخصصی در چارچوب ضوابط قانونی به این یگان واگذار میشود.
حفاظت از انفال؛ ماموریتی فراتر از مرزهای سازمانی
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در هر دو حوزه محیطزیست و میراثفرهنگی میتواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند، اما همکاری میان دستگاههای مسئول، همراهی نیروهای انتظامی و مشارکت آگاهانه مردم، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از تخلفات و صیانت از انفال و سرمایههای ملی داشته است.
وی افزود: حفاظت از طبیعت و میراثفرهنگی دو ماموریت مستقل اما مکمل هستند و هرگونه تعرض به این سرمایهها، تعرض به هویت تاریخی، فرهنگی و زیستی کشور محسوب میشود.
گردشگری مسئولانه؛ پیوند توسعه و حفاظت
رستگار با اشاره به اهمیت گردشگری پایدار اظهار کرد: توسعه گردشگری زمانی ارزشمند خواهد بود که در چارچوب قوانین، اسناد بالادستی و ضوابط زیستمحیطی دنبال شود و هیچگونه آسیبی به زیستبومهای طبیعی وارد نکند.
وی افزود: یگان حفاظت محیطزیست از توسعه گردشگری مسئولانه حمایت میکند، اما هرگونه فعالیت در عرصههای طبیعی باید با رعایت ملاحظات حفاظتی، دریافت مجوزهای قانونی و هماهنگی کامل میان دستگاههای ذیربط انجام شود.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست درباره فعالیتهای آفرودی نیز گفت: مقررات مشخصی برای این حوزه تدوین شده و اجرای دقیق آن، زمینه بهرهبرداری مسئولانه از طبیعت را بدون ایجاد خسارت به زیستبومهای حساس فراهم خواهد کرد.
هر محیطبان؛ پاسدار هشت هزار هکتار از طبیعت ایران
وی با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی در عرصههای حفاظتی اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، برای هر هزار هکتار عرصه طبیعی باید یک نیروی حفاظتی حضور داشته باشد؛ در حالی که در ایران هر محیطبان بهطور متوسط مسئول حفاظت از حدود هشت هزار هکتار است؛ موضوعی که نشاندهنده حجم سنگین مسئولیت و ایثار محیطبانان کشور است.
رستگار افزود: برای جبران بخشی از این محدودیت، استفاده از فناوریهای نوین، سامانههای پایش تصویری، دوربینهای نظارتی و تجهیزات هوشمند در دستور کار قرار گرفته و این تجهیزات امکان واکنش سریعتر نیروهای حفاظتی را فراهم کرده است.
مردم؛ شریک راهبردی حفاظت از طبیعت
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست، جوامع محلی را مهمترین پشتوانه حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: تجربه نشان داده است که مردم، بهترین دیدهبانان طبیعت هستند و مشارکت آنان در شناسایی تخلفات و اطلاعرسانی، اثربخشی مأموریتهای حفاظتی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارشهای خود را درباره تخلفات زیستمحیطی اعلام کنند و این ظرفیت مردمی، مکمل توان عملیاتی یگان حفاظت در سراسر کشور است.
رشد ۳۷ درصدی کشفیات؛ نتیجه رویکرد پیشگیرانه
رستگار با اشاره به عملکرد یگان حفاظت محیطزیست در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: سیاست این یگان بر پیشگیری از وقوع جرم استوار است و تلاش میشود پیش از انجام شکار و صید غیرمجاز، زمینه ارتکاب تخلف از بین برود.
وی افزود: بر اساس آمار رسمی، میزان کشفیات یگان در سه حوزه اصلی طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کشف سلاحهای غیرمجاز و جنگی بوده است.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیطزیست، این موفقیت حاصل تقویت همکاری با نیروی انتظامی، هماهنگی با دستگاه قضایی، تکمیل بانکهای اطلاعاتی متخلفان و اجرای عملیاتهای هدفمند و اطلاعاتمحور است.
هشتم آبان؛ تجلیل از پاسداران طبیعت
رستگار در پایان با اشاره به نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز محیطبان گفت: این مناسبت، فرصتی برای پاسداشت تلاشهای محیطبانانی است که با ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی از طبیعت ایران حفاظت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای برگزاری آیینهای روز محیطبان در سال جاری آغاز شده و تلاش میشود با برگزاری مراسمی در شان شهدای محیطبان، خانوادههای آنان و حافظان طبیعت، از خدمات ارزشمند این قشر فداکار تجلیل شود.
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