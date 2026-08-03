توسعه گردشگری کشاورزی با محوریت آموزش در طبیعت

سمیه محمدزاده، بنیان‌گذار مزرعه گردشگری «زنبورستان سام»، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از برگزاری رویداد ویژه گردشگری کشاورزی با هدف آشنایی خانواده‌ها و کودکان با سبک زندگی روستایی و فرآیندهای تولید محصولات طبیعی خبر داد.

محمدزاده ضمن تأکید بر اهمیت پیوند میان شهرنشینان و مواهب طبیعی، اظهار داشت: گردشگری کشاورزی فرصتی بی‌نظیر برای لمس مستقیم طبیعت، یادگیری مهارت‌های بومی و ساختن خاطرات ماندگار برای نسل جدید است. در همین راستا، مزرعه گردشگری زنبورستان سام واقع در شهرستان لاهیجان، روستای نارنج لنگه، در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۵ و ۱۶ امردادماه، میزبان علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و فرهنگ روستایی خواهد بود.

او با اشاره به جزئیات این برنامه، افزود: در این رویداد دو روزه، سعی کرده‌ایم فضایی طراحی کنیم که علاوه بر جنبه‌های تفریحی، ارزش‌های آموزشی نیز داشته باشد. کودکان و خانواده‌ها می‌توانند در کلاس‌های علمی زنبورداری شرکت کنند، لباس‌های مخصوص زنبورداری را بپوشند و تجربه شیرین برداشت عسل را از نزدیک لمس کنند. همچنین برای تشویق کودکان به یادگیری مهارت‌های جدید، به شرکت‌کنندگان خردسال گواهینامه تجربه زنبورداری اهدا خواهد شد.

بنیان‌گذار مزرعه سام با تأکید بر معرفی سنت‌های اصیل کشاورزی ایران، تصریح کرد: علاوه بر زنبورداری، شرکت‌کنندگان در جشن چیدن چای مشارکت خواهند کرد و با مراحل فرآوری چای لاهیجان آشنا می‌شوند. پخت نان محلی در تنور سنتی هیزمی، جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های محلی و غذا دادن به حیوانات مزرعه نیز از دیگر بخش‌های این تجربه متفاوت در دل طبیعت است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های ساخت شمع با موم طبیعی عسل و پذیرایی با محصولات تازه و ارگانیک مزرعه، بخشی دیگر از برنامه‌های ماست تا شرکت‌کنندگان طعم واقعی زندگی در روستا را تجربه کنند.

او در پایان با بیان اینکه این برنامه برای تمامی علاقه‌مندان به محیط‌زیست و طبیعت طراحی شده است، گفت: امیدواریم با برگزاری چنین برنامه‌هایی، ضمن احیای سنت‌ها و حمایت از محصولات بومی، گامی مؤثر در جهت ترویج گردشگری مسئولانه و حفظ میراث کشاورزی کشور برداریم.

گفتنی است، این برنامه برای افراد بالای ۳ سال قابل رزرو است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت حضور، به درگاه‌های ارتباطی مزرعه گردشگری زنبورستان سام مراجعه کنند.

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