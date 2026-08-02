معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از آغاز عملیات اجرایی احداث دکل تلفن همراه در روستای شانهتراش (Shaneh Tarash Village) خبر داد.
مهدی اسحاقی با اشاره به در جریان بودن ثبت جهانی روستای شانه تراش تنکابن در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا گفت: پیگیریهای سهجانبه وزارت گردشگری، وزارت ارتباطات و استانداری مازندران برای رفع مشکل آنتندهی و افزایش کیفیت اینترنت بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات ساکنان و فعالان گردشگری به مرحله اجرا رسیده است.
معاون گردشگری مازندران با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث دکل تلفن همراه در روستای شانهتراش آغاز شده، اظهار کرد: این اقدام در راستای تقویت زیرساختهای گردشگری (Tourism Infrastructure) و با بهرهگیری از حکمرانی مشارکتی (Collaborative Governance) میان دستگاههای ملی و استانی انجام شده است.
وی اظهار کرد: پیشبینی میشود این پروژه همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسد و با رفع یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی روستای شانهتراش (Shaneh Tarash Village)، کیفیت خدمات ارتباطی برای ساکنان، گردشگران و فعالان گردشگری ارتقا یافته و بستر مناسبی برای توسعه گردشگری، کسبوکارهای محلی و خدمات هوشمند در این روستا فراهم شود.
معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه، نشاندهنده عزم جدی دولت و همافزایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری مازندران و سایر دستگاههای اجرایی برای تقویت زیرساختهای روستای شانهتراش (Shaneh Tarash Village) و ارتقای شاخصهای این روستا در فرآیند ارزیابی بهترین روستاهای گردشگری سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism Best Tourism Villages) است و میتواند نقش مؤثری در تقویت جایگاه این روستا در ارزیابیهای بینالمللی ایفا کند.
وی ابراز امیدواری کرد که دیگر نیازهای روستای شانه تراش تنکابن از سوی دستگاههای اجرایی جهت دستیابی به روستای نمونه جهانی گردشگری میسر شود.
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