کتاب «درآمدی بر نقش راهنمایان در صنعت گردشگری» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین رونمایی از کتاب «درآمدی بر نقش راهنمایان در صنعت گردشگری؛ یافته‌های ۵۰ سال پژوهش‌های جهانی، چالش‌ها و رهنمودهای علمی و عملی» روز سه‌شنبه ۶ مردادماه جاری برگزار شد و طی آن، تازه‌ترین یافته‌های پنج دهه پژوهش جهانی درباره جایگاه، مسئولیت‌ها و آینده حرفه راهنمایی گردشگری در اختیار جامعه گردشگری ایران قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت ارتقای جایگاه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری، بازنگری در آموزش‌های تخصصی، تقویت مهارت‌های روایتگری و توجه به نقش راهنمایان در شکل‌دهی تصویر مقاصد گردشگری تأکید شد.

این مراسم با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری؛ حرمت‌الله رفیعی، رئیس مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران؛ سیدمحسن حاجی‌سعید، رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی؛ مرتضی بذرافشان، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای مؤسسات آموزش گردشگری کشور؛ سعید بختیاری، بنیان‌گذار انتشارات گیتاشناسی؛ مرتضی احمدی، استاد دانشگاه و عضو کمیسیون عالی نظارت بر تأسیسات گردشگری؛ هانیه باقرزاده، نایب‌رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران؛ محمدحسین یزدانی، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کشور؛ بهرام نکویی‌صدری، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم کتاب و جمعی از اعضای انجمن راهنمایان گردشگری برگزار شد.

راهنما؛ آفریننده معنا و تجربه

در ابتدای این مراسم، نرگس فقیه، دبیر سابق جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران، نویسنده تاریخچه کانون و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای در کتاب و کارشناس گردشگری منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، با اشاره به نقش راهنما در تبدیل بازدید گردشگر به تجربه‌ای عمیق و معنادار گفت: گاهی یک گردشگر از یک بنای تاریخی بازدید می‌کند، تصویری ثبت می‌کند و از آنجا می‌گذرد؛ اما گردشگری دیگر همان بنا را در کنار یک راهنمای آگاه می‌بیند و با بخشی از تاریخ، فرهنگ، هویت و روح آن سرزمین همراه می‌شود.

او افزود: تفاوت این دو تجربه فقط در اطلاعاتی نیست که ارائه می‌شود؛ تفاوت در معنا، روایت و تجربه‌ای است که راهنما می‌آفریند.

فقیه با بیان اینکه کتاب حاضر راهنمای گردشگری را صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات نمی‌داند، اظهار کرد: این اثر، راهنما را به‌عنوان مفسر میراث، میانجی فرهنگی، تجربه‌آفرین، مدیر ارتباطات انسانی و سفیر پایداری معرفی می‌کند.

گردشگری؛ سرمایه استراتژیک صنعت گردشگری

بهرام نکویی‌صدری، مترجم کتاب، نیز با تشریح رویکرد علمی این اثر، آن را حاصل پنج دهه پژوهش جهانی درباره نقش و کارکرد راهنمایان گردشگری دانست و گفت: راهنمای گردشگری یک نیروی اجرایی نیست، بلکه سرمایه استراتژیک صنعت گردشگری است.

او با اشاره به تأکید کتاب بر جایگاه راهنمایان به‌عنوان مفسران میراث، انتشار این اثر را گامی مؤثر در توسعه دانش حرفه‌ای گردشگری عنوان کرد و افزود: این کتاب می‌تواند منبعی کاربردی برای راهنمایان، پژوهشگران، مدرسان و مدیران صنعت گردشگری باشد.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، نیز با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی، راهنمایان گردشگری را سفیران فرهنگی و اجتماعی ایران خواند و گفت: راهنمای گردشگری امروز تنها تاریخ را روایت نمی‌کند، بلکه باید بتواند تجربه‌ای ماندگار برای گردشگر خلق کند.

او ادامه داد: آینده گردشگری ایران به راهنمایانی نیاز دارد که در کنار دانش تخصصی، از توانایی روایتگری، ارتباط مؤثر با گردشگر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برخوردار باشند.

تأکید بر نقش راهنمایان در دیپلماسی گردشگری

هانیه باقرزاده، نایب‌رئیس انجمن راهنمایان گردشگری تهران، کتاب «درآمدی بر نقش راهنمایان در صنعت گردشگری» را اثری ارزشمند برای آشنایی علاقه‌مندان با ابعاد حرفه‌ای راهنمایی گردشگری دانست.

او همچنین با گرامیداشت یاد زنده‌یاد کیومرث غفاری، نقش بستن تصویر این استاد پیشکسوت بر جلد کتاب را ادای احترام به یکی از چهره‌های ماندگار جامعه راهنمایان گردشگری ایران توصیف کرد.

سیدمحسن حاجی‌سعید، رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی از حمایت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد از فعالان این حوزه گفت: این مجموعه با حمایت‌های آقای حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، به پاتوق راهنمایان گردشگری کشور تبدیل شده است.

او راهنمایان گردشگری را فراتر از انتقال‌دهندگان اطلاعات دانست و بر نقش آنان در شکل‌دهی تصویر ایران نزد گردشگران خارجی، انتقال صحیح فرهنگ و هویت ایرانی و تقویت دیپلماسی گردشگری تأکید کرد.

ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری کشور، نیز ترجمه این اثر را انتقال نیم‌قرن تجربه، دانش و پژوهش جهانی به جامعه گردشگری ایران دانست و با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی گفت: تجربه انسانی، روایتگری و ارتباط مستقیم با گردشگر همچنان مهم‌ترین مزیت راهنمایان گردشگری در عصر فناوری است.

در بخش پایانی این مراسم، پنل تخصصی آموزش راهنمایان گردشگری با حضور محمدحسین یزدانی، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران؛ مرتضی بذرافشان، رئیس جامعه مؤسسات آموزش گردشگری ایران؛ ولی تیموری؛ بهرام نکویی‌صدری؛ ساسان، از پیشکسوتان حوزه راهنمایان گردشگری و میثم امامی، از استادان دوره‌های آموزش راهنمایان گردشگری برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این پنل، مهم‌ترین چالش‌های آموزشی، ضرورت به‌روزرسانی محتوای دوره‌ها، نیازهای مهارتی راهنمایان، لزوم توجه به آموزش عملی و چشم‌انداز آینده این حرفه را بررسی کردند.

کتاب «درآمدی بر نقش راهنمایان در صنعت گردشگری؛ یافته‌های پنجاه سال پژوهش‌های جهانی، چالش‌ها و رهنمودهای علمی و عملی» با مرور بیش از نیم‌قرن پژوهش‌های بین‌المللی، موضوعاتی همچون تفسیر میراث، مدیریت تجربه گردشگر، آموزش، اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار را بررسی می‌کند.

تصویر زنده‌یاد کیومرث غفاری، از پیشگامان حرفه راهنمایی گردشگری در ایران، بر جلد این کتاب نیز ادای احترامی به خدمات، تلاش‌ها و میراث حرفه‌ای این چهره ماندگار به شمار می‌رود.

پیش از این، در تیرماه، نسخه‌ای از این کتاب در نشستی در شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد به سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اهدا شده بود. این نشست با حضور اعضای شورای راهبردی وزارتخانه و مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، برگزار شد.

در آن نشست نیز بر نقش راهبردی راهنمایان گردشگری در معرفی واقع‌بینانه ظرفیت‌های ایران، اصلاح تصویر کشور در افکار عمومی جوامع دیگر و استفاده هدفمند از توان حرفه‌ای راهنمایان در توسعه دیپلماسی گردشگری تأکید شد. حاضران همچنین خواستار توجه جدی‌تر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آثار علمی و پژوهشی حوزه گردشگری و حمایت مؤثر از ناشران، نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان این حوزه شدند.

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