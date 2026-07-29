به گزارش خبرنگار میراثآریا، آیین رونمایی از «کارت اعتباری موزهها» با هدف یکپارچهسازی ظرفیتهای فرهنگی، تسهیل دسترسی شهروندان به تالارهای نمایش آثار تاریخی و رونقبخشی به کسبوکارهای حوزه صنایع خلاق، چهارشنبه ۷ مرداد با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، مسئولان موزهها و فعالان این حوزه در سالن اجتماعات بنیاد مستضعفان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل گروه موزههای بنیاد مستضعفان با اشاره به فعالیت نزدیک به یک هزار موزه در سراسر کشور اظهار کرد: این موزهها در حال حاضر به صورت شبکههای مجزا از هم فعالیت میکنند؛ طرح کارت موزه میتواند زمینه همافزایی موثر میان آنها را فراهم کرده و ظرفیتهای فرهنگی و میراثی کشور را بهصورت یکپارچه به نمایش بگذارد.
او با قدردانی از همراهی شورای بینالمللی موزهها افزود: تاکنون با همت و تلاش ایکوم ایران، تعداد بالایی از موزههای خصوصی و شخصی برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند. این اقدام میتواند سرفصل جدیدی از قدرت دیپلماسی فرهنگی و هنری در ایران اسلامی باشد.
سلیمانی در ادامه به معرفی برند «کیمیا» پرداخت و تصریح کرد: این حوزه به قدری فراگیر است که در کنار معرفی موزه، میتواند به رونق کسبوکارهای مرتبط با محصولات فرهنگی و هنری کمک کند. اتصال موزهها به این شبکه و رعایت استانداردهای کیفی، اثربخشی کار را دوچندان خواهد کرد. محصولات تولیدشده در برند کیمیا صرفاً جنبه کاربردی ندارند، بلکه هر کدام حامل یک روایت تاریخی خاص هستند و مخاطبان میتوانند از این کارت برای خرید این محصولات کاربردی مرتبط با موزه نیز استفاده کنند.
مدیرعامل گروه موزههای بنیاد مستضعفان، با تاکید بر هویت فراگیر این طرح خاطرنشان کرد: ما نام این ابزار را کارت موزه دفینه نگذاشتیم، بلکه عنوان آن کارت موزه است تا همه موزههای کشور در بخشهای دولتی، خصوصی و نهادهای مختلف بتوانند تحت پوشش آن قرار گیرند.
گنجانده شدن بازدید از موزهها در سبد فرهنگی خانوادهها
در بخش دیگری از این مراسم، کتایون پلاسعیدی، رئیس هیئتمدیره مؤسسه موزههای دفینه با تاکید بر اینکه تاریخ، فرهنگ و تمدن، شناسنامه یک ملت هستند، گفت: کارت موزههایی که امروز رونمایی میشوند، برای نخستینبار با این رویکرد طراحی و عرضه شدهاند و تلاش ما این است که بازدید از موزهها در سبد فرهنگی خانوادههای ایرانی قرار گیرد.
او به برنامهریزی برای توسعه مخاطبان اشاره کرد و افزود: در گام نخست، موزههای تحت پوشش دفینه در این طرح قرار گرفتهاند و آماده پذیرش سایر موزههای کشور هستیم. همچنین در تعامل با سازمانها و نهادهای مختلف، قراردادهایی منعقد خواهد شد تا این کارت در اختیار کارکنان قرار گیرد. این کارتها دارای تخفیفهای ویژه هستند و عموم مردم نیز میتوانند شخصاً از طریق تارنمای مؤسسه برای تهیه آن اقدام کنند.
نقش نوآوری و فناوریهای نرم در حوزه میراثفرهنگی
خدیجه جدا، مشاور امور بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز در این برنامه با اشاره به ورود فناوری به حوزههای هویتی گفت: امروزه فناوری در حوزه میراثفرهنگی و هنر نقشی تسهیلگر دارد و رونمایی از این کارت نمونه موفقی از حل مسائل مردمی به کمک فناوری است.
او یادآور شد: در معاونت علمی ستادهای مختلفی از جمله ستاد توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق فعال هستند که امیدواریم با همکاری مشترک مؤسسه موزهها و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گامهای موثرتری در این مسیر برداشته شود.
تأکید بر لزوم بازگشت درآمدهای موزهای به خود موزهها
سپس احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزههای ایران) با استقبال از این طرح مشارکتی گفت: همافزایی موزهها در جذب مخاطب اقدامی بسیار پسندیده است. در کنار این موضوع، باید به مصوبه قانونی سال ۱۳۴۴ اشاره کرد که بر اساس آن درآمد هر موزه باید به خود آن مجموعه بازگردد تا صرف توسعه و نگهداری آن شود.
او اضافه کرد: این کارتها به معرفی و بقای موزههای کوچکتر کمک شایانی میکند. سالها پیش اقدام مشابهی توسط شهرداری برای سه برج تاریخی تهران انجام شد که باعث شد مخاطبان با مکانهای کمترشناختهشدهای مانند برج طغرل نیز آشنا شوند.
در ادامه این نشست، محسن میر، رئیس مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد با اشاره به همکاریهای بیندستگاهی اظهار کرد: در یک همکاری مشترک با مؤسسه موزههای بنیاد، نمایشگاه ارزشمندی از آثار استاد فرشچیان برگزار شد.
رئیس مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد همچنین به تجربیات حفاظتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات خوب در حوزه موزههای میراثفرهنگی، انتقال به موقع و پیشگیرانه اشیای تاریخی به مخازن امن در شرایط خاص بود که مانع از آسیبدیدن این مواریث ارزشمند شد.
در پایان این مراسم، امیر آریازند، مدیرعامل املاک و مستغلات تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت این رویداد تصریح کرد: پیوند فناوری، فرهنگ و هویت ملی فرصت گرانبهایی ایجاد میکند تا موزهها به بخش پویایی از زندگی روزمره مردم تبدیل شوند.
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