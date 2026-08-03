به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی بررسی دو اثر مستند از حسن نقاشی با عناوین «شاهجهان» و «دبستان پارسی»، روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با حضور این مستندساز و سیداحمد محیططباطبایی، پژوهشگر و رئیس ایکوم ایران، برگزار خواهد شد.
این نشست که به واکاوی تاریخ اجتماعی و آموزشی جامعه زرتشتیان و پارسیان ایران اختصاص دارد، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل دفتر ایکوم ایران. خانهموزه پروین اعتصامی برگزار میشود. علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند به نشانی تهران، پایینتر از چهارراه سرچشمه، کوچه کمیلی مراجعه کنند.
مستند «شاهجهان» ساخته حسن نقاشی، روایتی از زندگی پرویز جهان، از چهرههای برجسته و تأثیرگذار زرتشتیان یزد است که به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی او در دوران معاصر میپردازد. در سوی دیگر، مستند تحسینشده «دبستان پارسی» به تاریخ شکلگیری مدارس نوین پارسیان در ایران پرداخته و تلاشهای خستگیناپذیر این جامعه برای گسترش سوادآموزی و آموزش نوین را در بازه تاریخی ۱۲۵۷ تا ۱۳۵۷ بررسی میکند.
آثار حسن نقاشی با تمرکز بر بازخوانی تاریخ، هویت و نقش اجتماعی پارسیان و زرتشتیان در ایران تولید شدهاند. در حالی که «شاهجهان» (محصول ۱۳۹۲) به بخشی از تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد میپردازد، «دبستان پارسی» تازهترین اثر این مستندساز است که حاصل پژوهشی هشتساله بر پایه اسناد و نامههای تاریخی است.
این دو فیلم، علیرغم استقلال در موضوع، در یک مسیر روایی مشترک قرار دارند که به واکاوی دقیق و مستندِ تاریخِ معاصر ایران از دریچه نقشآفرینی جامعه پارسیان و زرتشتیان میپردازد.
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