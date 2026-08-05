به‌گزارش میراث‌آریا، پژوهش‌های مرتبط با تاریخ و خطوط باستانی ایران، با انتشار اثری مرجع و بنیادین در سال ۲۰۲۶، وارد فصل تازه‌ای شد.

کتاب «کتیبه‌های عیلامی خطی و متون میخی مرتبط - جلد اول: متون عیلامی خطی از شوش»، حاصل سال‌ها تلاش علمی تیمی از متخصصان برجسته به سرپرستی فرانسوا دسه، باستان‌شناس و زبان‌شناس فرانسوی، به تازگی در دسترس محققان قرار گرفته است.

فرانسوا دسه، که پیش‌تر با ارائه نظریات خود در خصوص رمزگشایی خط عیلامی خطی توجه جهانیان را به میراث کهن خوزستان جلب کرده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، ضمن اشاره به اهمیت این اثر گفت: این کتاب ثمره همکاری مشترک پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی است و هدف اصلی ما در این مجلد، ارائه یک پیکره (کورپوس) دقیق و طبقه‌بندی شده از تمامی متون عیلامی خطی کشف شده در شوش است تا ابهامات موجود در گاه‌نگاری و نظام نوشتاری این خط باستانی برای همیشه برطرف شود.

وی افزود: این مجلد که در ۱۸۰ صفحه و با بهره‌گیری از مستندات دقیق منتشر شده، نه تنها به معرفی اشیای سنگی، مخروط‌ها و لوح‌های گلی می‌پردازد، بلکه فصل ویژه‌ای را به کتیبه‌های پوزور-سوشیناک اختصاص داده است؛ موضوعی که در درک مفاهیم سیاسی مانند دوزبانی‌نویسی و جایگاه پوزور-سوشیناک به عنوان فرمانروای شوش و شاه آوان، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

فرانسوا دسه با تأکید بر اهمیت این اسناد برای باستان‌شناسی ایران تصریح کرد: در این کتاب، علاوه بر تحلیل متون عیلامی خطی، برای نخستین‌بار ارتباطات مستقیم و پیوست‌های متون میخی مرتبط با آن‌ها نیز بررسی شده است تا محققان بتوانند درک جامع‌تری از نظام اداری و سیاسی عیلام در دوره‌های مشخص و نامشخص داشته باشند.

او یادآور شد: این اثر که در سری پژوهشی «OrientLab Series Maior» (شماره ۱۰) منتشر شده، با همکاری کامبیز طبیب‌زاده، جان پیترو باسلّو، جانی مارکِزی و لوران کولونا دِستری به نگارش درآمده است.

دسه با اشاره به اینکه این کتاب در سه فصل اصلی تنظیم شده گفت: کتاب «کتیبه‌های عیلامی خطی و متون میخی مرتبط - جلد اول: متون عیلامی خطی از شوش»، شامل مقدمه‌ای بر تاریخ اولیه نگارش در ایران، طبقه‌بندی متون عیلامی خطی (اعم از مخروط‌ها، لوح‌ها و اشیای سنگی) و بررسی تخصصی کتیبه‌های دوره پوزور- سوشیناک است که پیش‌بینی می‌شود به مرجع اصلی دانشجویان و پژوهشگران تمدن‌های میان‌رودان و فلات ایران تبدیل شود.

انتهای پیام/