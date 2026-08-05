دزفول آماده تبدیل بافت تاریخی ۲۷۰ هکتاری به محور توسعه گردشگری است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عباس پاپیزاده روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین گشایش رسمی هتل بوتیک «ماندگار» دزفول که با حضور معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استاندار خوزستان، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، اظهار کرد: دزفول یکی از مهمترین قطبهای گردشگری خوزستان و از شهرستانهای شاخص کشور در این حوزه است که از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مؤثر سرمایهگذاران در توسعه زیرساختهای گردشگری افزود: فعالان بخش خصوصی در دزفول علاقهمند به اجرای طرحهای گردشگری هستند و آمادگی دارند طرحهایی مشابه هتل بوتیک «ماندگار» را در بافت تاریخی این شهر اجرا کنند.
او با بیان اینکه بافت تاریخی ۲۷۰ هکتاری دزفول یکی از ظرفیتهای مهم توسعه گردشگری شهری و تاریخی در خوزستان است، گفت: در بسیاری از گذرهای تاریخی این بافت، بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است، اما اجرای این طرحها نیازمند حمایت دولت و تأمین تسهیلات ارزانقیمت است.
پاپیزاده ضمن قدردانی از پیگیریهای استاندار خوزستان در حمایت از طرحهای گردشگری، خواستار افزایش سهم تسهیلات اختصاصیافته به طرحهای این شهرستان شد و ادامه داد: پس از سفر رئیسجمهور به خوزستان، تصمیمات خوبی برای توسعه استان اتخاذ شده است و انتظار میرود بخشی از این تصمیمات در حوزه گردشگری دزفول نیز به مرحله اجرا برسد.
او همچنین بر ضرورت افزایش اعتبارات مرمت بافت تاریخی و پل ساسانی دزفول تأکید کرد و افزود: این آثار از ارزشمندترین میراث تاریخی کشور بهشمار میروند و حفاظت و احیای آنها نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر و حمایت مستمر دستگاههای ملی و استانی است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور مسئولان ملی و استانی در آیین گشایش هتل بوتیک «ماندگار» دزفول، خواستار تداوم حمایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از طرحهای گردشگری این شهرستان شد.
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