بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمحمدرضا موالیزاده چهارشنبه ۱۴ مردادماه در آیین گشایش بوتیکهتل شهرستان دزفول که با حضور انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای تاریخی و فرهنگی دزفول اظهار کرد: دزفول سرزمین مقاومت و گهوارهای تمدنی است که تاریخی درازدامن دارد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه دزفول در دوران دفاع مقدس حماسههای بزرگی آفرید و شهدای بسیاری تقدیم کشور کرد، افزود: یکی از شهدای شاخص این شهرستان، شهید سرلشکر رشید است. کارآفرینی، نوآوری، ابتکار و خلاقیت در دزفول کاملاً مشهود است و همین ویژگیها این شهرستان را به یکی از نقاط مهم و اثرگذار استان تبدیل کرده است.
او در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی گفت: خوزستان بزرگترین اقتصاد دولتی کشور را دارد و اگر بخواهیم مسیر توسعه استان را شتاب ببخشیم، باید از چارچوب صرفاً دولتی خارج شویم و بخش خصوصی و تعاونی را بیش از پیش تقویت کنیم.
موالیزاده افزود: خوشبختانه بخش خصوصی در دزفول نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر رشد بهتری داشته و این موضوع بسیار مهم است. راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، تقویت و پشتیبانی از بخش خصوصی است و این ظرفیت در دزفول وجود دارد که سرمایهگذاران با رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری ورود کنند.
او با اشاره به بوتیکهتل افتتاح شده در دزفول بهعنوان نمونهای از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری بیان کرد: این مجموعه بر پایه معماری زیبای اسلامی و ایرانی شکل گرفته است. از آقای نظامیپور و همه افرادی که در راهاندازی این مجموعه نقش داشتهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: هر مجموعه یا فردی که بخواهد در هر یک از شهرهای استان در حوزههایی از این دست سرمایهگذاری کند، قطعاً مورد حمایت و پشتیبانی ما خواهد بود. این سیاست و راهبرد دولت وفاق ملی و مورد تأکید رئیسجمهوری است.
او همچنین با اشاره به جایگاه دزفول در رویدادهای مختلف ملی و مذهبی گفت: دزفول قهرمان همواره در میدانهای ایستادگی و همراهی ملت ایران پیشتاز بوده و این حضور، برای استان خوزستان مایه افتخار است.
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