بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران با ارسال نامهای به انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از پیگیریهای مؤثر برای ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) قدردانی کرد.
در متن نامه محمدعلی فرخمهر، رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران به انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمده است: بدینوسیله، هیئتمدیره و اعضای جامعه هتلداران استان تهران مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از جنابعالی، به پاس تدبیر، حسن تدبیر، پیگیریهای مؤثر در صدور ابلاغیه مبنی بر ابطال اجرای اجباری استانداردهای ملی ۱۸۱۹۵ و ۲۴۳۷۷ در حوزه تأسیسات گردشگری (صنعت هتلداری) اعلام میدارد.
بیتردید این اقدام ارزشمند در راستای حمایت از فعالان صنعت هتلداری، کاهش موانع اجرایی، صیانت از حقوق بهرهبرداران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و ارتقای صنعت گردشگری کشور، اقدامی مؤثر و شایسته تقدیر است.
انتهای پیام/
نظر شما