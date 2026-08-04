کارشناسان از تأسیسات گردشگری قم در ایام اربعین بازدید کردند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارشناسان و بازرسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از بعضی از مراکز اقامتی و مجتمع‌های گردشگری استان قم بازدید کردند.

کارشناسان گردشگری از برخی از تأسیسات گردشگری از جمله مجتمع‌های بین‌راهی و واحدهای پذیرایی محور قم – سلفچگان (جاده کربلا) که در مسیر زائران اربعین حسینی قرار دارد و نیز تعدادی از واحدهای اقامتی شهر قم بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای بهداشتی و بررسی امکانات، خدمات ارائه‌شده به زائران و گردشگران و ارتقای کیفیت اقامت و خدمات ارائه‌شده در تأسیسات گردشگری استان انجام شد.

در این بازدیدهای نظارتی؛ مواردی از جمله پروانه فعالیت، نرخ‌نامه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، نظافت و بهداشت عمومی، کیفیت منسوجات و ملحفه‌ها و تهویه و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشیِ واحدهای اقامتی و مجتمع‌های گردشگری و نحوه رسیدگی به درخواست‌های مسافران مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این بازدیدهای نظارتی به صورت مستمر، در طول سال و به صورت ویژه در مناسبت‌های مهم دینی و ملی توسط کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از تأسیسات گردشگری انجام می‌شود.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از زائران درخواست می‌کند برای اقامت، از واحدهای اقامتی (هتل، هتل‌آپارتمان، مهمانپذیر و خانه‌مسافر) که زیر نظر این اداره‌کل و دارای مجوز هستند، استفاده کنند.

مسافران می‌توانند شکایت‌های خود را از مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری از طریق سامانه ملی سفر (ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر) به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۰۹۶۲۹ و یا از طریق تارنمای (سایت) آن به نشانی اینترنتی https://۰۹۶۲۹.ir ثبت کنند.

استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.

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