بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی و محمدرضا سوقندی مدیران کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ عصر دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در نشستی دوجانبه بر توسعه همافزایی، تقویت همکاریهای تعاملی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مجاوران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تأکید کردند.
در این نشست که در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد، طرفین راههای گسترش ارتباطات دوسویه و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و هنری را بررسی کردند.
مدیران کل دو دستگاه در این جلسه، بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک در حوزه فرهنگ و هنر و بر اهمیت توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر و ضرورت اهتمام ویژه به این بخش تأکید کردند.
در این جلسه برپایی نمایشگاههای مشترک از جمله «نمایشگاه تاریخ اسلام»، توسعه همکاریها میان انجمنهای فرهنگی و هنری زیرمجموعه هر دو دستگاه، برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی و هنری در شهرستانهای کهک و جعفرآباد، برپایی نمایشگاههای آثار هنرمندان و انجام برنامههای مشترک به مناسبت روز قم تأکید شد.
مدیران کل دو دستگاه همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت آموزشگاهها، مؤسسات فرهنگی و انجمنهای تخصصی زیرمجموعه دو ادارهکل و برنامهریزی برای دیدارهای مشترک با هنرمندان پیشکسوت و مشاهیر فرهنگ و هنر استان قم در مناسبتهای مختلف سال تأکید کردند.
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