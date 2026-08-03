به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طرح سامان‌دهی، مرمت و ساخت بازارچه صنایع‌دستی در مجموعه تاریخی «مقابر گنبد سبز» شهر قم، عصر یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه‌ای به ریاست اکبر بهنام‌جو، استاندار قم مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

بهزاد احمدی ‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متنوع میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان، بر لزوم استفاده بهینه از این فضاها تأکید کرد.

در این جلسه، مشاور طرح با ارائه گزارشی از ابعاد گوناگون طرح مذکور، توضیحاتی درباره نحوه سامان‌دهی محوطه، مرمت بناهای تاریخی و طراحی بازارچه ارائه کرد و بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و رعایت اصول معماری اصیل در اجرای این طرح تأکید شد.

همچنین در این جلسه، حاضران بر اجرای دقیق ضوابط میراث‌فرهنگی، صیانت از ارزش‌های تاریخی مجموعه تاریخی گنبد سبز و ارتقای کیفیت فضایی این محدوده تأکید کردند.

خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه حضور داشت.

مجموعه تاریخی «مقابر گنبد سبز» شهر قم، بنا بر اعلام تاریخ‌شناسان مدفن سه تَن از بزرگان اشعری و احیاءکنندگان قم در دوره اسلامی و مربوط به قرن هشتم هجری قمری است. این مجموعه تاریخی، در بلوار شهید روحانی، نبش خیابان کوثر، جنب گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر(ع) قرار دارد و در ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ هجری خورشیدی با شماره ۱۲۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده ‌است.

مقابر گنبد سبز که به «گنبدهای دروازه کاشان» نیز معروف هستند، از جمله ساختمان‌هایی به شمار می‌روند که به ‌دلیل اصول معماری انجام‌شده در آن، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای در بین باستان‌شناسان و کارشناسان معماری برخوردار هستند و از اماکن تاریخی و گردشگری استان قم به شمار می‌روند.

همچنین مقابر گنبد سبز از جمله بناهای معروف به برج‌های آرامگاهی در معماری ایران و یادمان‌هایی از دوران حکومت محلی و شیعی‌مذهب آل‌صفی در قم است که محل دفن اُمرا و حُکام این خاندان به حساب می‌آید. این مقابر دارای بدنه چندضلعی، گنبد رک دوپوش است و در نمای داخلی بنا تزئینات زیبا و بی‌نظیر گچبری و مقرنس‌کاری دیده می‌شود، از نظر تکنیک ساخت و اجرا نیز با بنای گنبد سلطانیه (استان زنجان) قابل مقایسه است.

انتهای پیام/