به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو عصر شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور در محل احداث موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم از نزدیک در جریان روند عملیات اجرایی و مراحل آماده‌سازی این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.

استاندار قم به همراه خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، با هدف ارزیابی پیشرفت فیزیکی و نظارت بر مراحل ایجاد «موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم»، از این مجموعه بازدید کرد.

بهنام‌جو ضمن تأکید بر اهمیت نقش این موزه در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی استان، دستورات لازم را برای رفع موانع موجود و تسریع در بهره‌برداری از این فضای فرهنگی صادر کرد.

در این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ گزارشی از عملیات اجرایی، استانداردهای حفاظتی، نحوه جانمایی و چیدمان محتوایی این موزه ارائه کرد.

بهزاد احمدی فارسانی، با اشاره به پیشینه تاریخی بیش از ۷ هزار سال قم، ضمن اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تسریع در تکمیل این موزه تأکید کرد.

او بیان کرد: راه‌اندازی این موزه، زمینه مناسبی برای نمایش آثار ارزشمند تاریخی، معرفی پیشینه ۷ ‌هزار ساله قم و انتقال میراث‌فرهنگی آن به نسل‌های امروز و آینده فراهم می‌کند.

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