امیر باعثی، مدیر خانه هنر و اندیشه صریر، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح برنامه‌های فرهنگی این مجموعه پس از حمله به مدرسه میناب، اظهار کرد: مجموعه صریر در چارچوب ماموریت‌های فرهنگی و هنری خود و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حمایت مؤسسه آل‌البیت(ع) و با اشراف آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، تلاش کرده است از ظرفیت هنر برای ثبت، روایت و تبیین ابعاد انسانی این فاجعه بهره بگیرد.

وی با اشاره به برگزاری دو نمایشگاه در نگارخانه این مجموعه در قم افزود: نخستین نمایشگاه به مجموعه آثار خوشنویسی استاد احمد عبدالرضایی اختصاص داشت که تمامی آثار آن با الهام از فاجعه مدرسه میناب و شهادت کودکان این مدرسه خلق شده بود. دومین نمایشگاه نیز مجموعه‌ای از تصاویر مستند مربوط به کمک‌های مؤسسه آل‌البیت(ع) و عتبه مقدس امام حسین(ع) به آسیب‌دیدگان این حادثه را در معرض دید مخاطبان قرار داد.

باعثی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۴۰ قطعه از تاثیرگذارترین تصاویر انتخاب و در کنار هر اثر، دل‌نوشته‌ای متناسب با محتوای تصویر ارائه شد تا مخاطب علاوه بر مشاهده اسناد تصویری، با روایت انسانی و عاطفی هر قاب نیز مواجه شود. همچنین کلیپ‌هایی از پیامدهای این حادثه و وضعیت مدرسه میناب برای بازدیدکنندگان به نمایش درآمد.

مدیر خانه هنر و اندیشه صریر با اشاره به گسترش فعالیت‌های بین‌المللی این مجموعه تصریح کرد: در ادامه این مسیر، با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مشارکت اندیشکده تاریخی، شعبه نجف خانه هنر و اندیشه سریر راه‌اندازی می‌شود و افتتاح آن با برگزاری نمایشگاه «زنگ آخر» همزمان خواهد بود.

وی درباره اهداف این رویداد فرهنگی گفت: نمایشگاه «زنگ آخر» تلاشی فرهنگی برای ثبت حافظه تاریخی یک فاجعه انسانی است؛ فاجعه‌ای که خارج از همه موازین انسانی، اخلاقی و حقوقی رخ داد و جان ده‌ها کودک بی‌گناه را گرفت. باور داریم هنر می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها برای روایت حقیقت باشد و آنچه در میناب رخ داد نباید به فراموشی سپرده شود.

باعثی تاکید کرد: رسالت ما این است که با بهره‌گیری از زبان هنر، افکار عمومی جهان را نسبت به عمق این فاجعه آگاه کنیم و اجازه ندهیم رنج قربانیان در هیاهوی اخبار روزمره به حاشیه رانده شود.

وی درباره زمان برگزاری این برنامه نیز گفت: آیین افتتاح شعبه نجف خانه هنر و اندیشه صریر و نمایشگاه «زنگ آخر» فردا ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیران ارشد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اعضای شورای راهبردی این وزارتخانه، جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان عراقی، هنرمندان ایرانی و فعالان حوزه خوشنویسی، نگارگری و عکاسی برگزار خواهد شد و این نمایشگاه میزبان علاقه‌مندان و زائران اربعین حسینی خواهد بود.

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