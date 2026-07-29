https://www.chtn.ir/x4sYR۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶ کد خبر 1405050700559 فیلم مستند مرمت مناره مسجد پامنار و لزوم جداره سازی خیابان بیهق شهرستان سبزوار مرمت مناره مسجد پامنار و لزوم جداره سازی خیابان بیهق شهرستان سبزوار دریافت 14 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405050700559 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها سبزوار مسجد تاریخی مرمت و احیا پربینندهترینها گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه استاندار قزوین، در آیین ثبت جهانی قلعههای الموت شهرستان کیار ،قطب طبیعت گردی بازدید مقامات فرهنگی جمهوری آذربایجان از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی
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