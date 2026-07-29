۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶

مرمت مناره مسجد پامنار و لزوم جداره سازی خیابان بیهق شهرستان سبزوار

مرمت مناره مسجد پامنار و لزوم جداره سازی خیابان بیهق شهرستان سبزوار

مرمت مناره مسجد پامنار و لزوم جداره سازی خیابان بیهق شهرستان سبزوار

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کد خبر 1405050700559
سید حسن ایزانلو
دبیر محمد آوخ

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