تغییر نام پژوهشگاه به پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی در صورت تصویب در هیئت امنا

به گزارش میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در جریان دیداری که وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان وزارتخانه و جمعی از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی با محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور داشتند، پیشکسوتان میراث‌فرهنگی را گنجینه‌های زنده کارشناسی و علمی این حوزه توصیف کرد.

زارعی در این نشست، ضمن تشریح کارنامه فنی و تاریخی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این نهاد را «ثمره پیوند سه نهاد مرجع؛ مرکز باستان‌شناسی، مرکز مردم‌شناسی و مرکز هنرهای ملی» خواند و بر جایگاه راهبردی آن در تولید دانش و صیانت از میراث‌فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه پژوهشکده‌های تخصصی پژوهشگاه، از جمله ۱۱۷ سال سابقه پژوهشکده باستان‌شناسی و ۹۰ سال فعالیت مستمر پژوهشکده مردم‌شناسی، این سابقه را پشتوانه‌ای فنی، علمی و معتبر برای پژوهشگاه دانست و از پیشکسوتان حاضر در نشست به‌عنوان گنجینه‌های زنده دانش، تجربه و تخصص در حوزه میراث‌فرهنگی یاد کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود، با آسیب‌شناسی وضعیت این مجموعه، گسست روابط بین‌المللی پژوهشی در یک سال اخیر و همچنین توقف جذب نیروی متخصص و اعضای هیئت علمی در یک دهه گذشته را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این مرکز مرجع برشمرد.

وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای پیشکسوتان حوزه هنرهای ملی مبنی بر ضرورت برجسته‌سازی جایگاه این بخش در ساختار پژوهشگاه، اعلام کرد پیشنهاد تغییر عنوان این مجموعه به «پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی» برای بررسی و تصویب در هیئت امنای پژوهشگاه مطرح خواهد شد.

در ادامه این نشست، پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی نیز با تأکید بر ضرورت احیای دانشگاه میراث‌فرهنگی، جبران کمبود نیروهای متخصص، توسعه تبادل تجربه‌های علمی با کشورهای صاحب‌تجربه و توجه هرچه بیشتر به حوزه حفاظت، بر ضرورت حمایت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی این حوزه تأکید کردند.

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