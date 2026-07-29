https://www.chtn.ir/x4sYP۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰ کد خبر 1405050700558 فیلم مستند موزه بزرگ خراسان موزه بزرگ خراسان در شهر مشهد واقع شده است. دریافت 21 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405050700558 سید حسن ایزانلو دبیر محمد آوخ برچسبها موزه بزرگ خراسان خراسان رضوی #مشهد مقدس کوهسنگی پارک کوهسنگی پربینندهترینها گیسک؛ روایت یک روستا از دل زلزله تا اکوموزه استاندار قزوین، در آیین ثبت جهانی قلعههای الموت بازدید مقامات فرهنگی جمهوری آذربایجان از مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی مراسم گرامیداشت روز ملی شیخ صفیالدین اردبیلی
نظر شما