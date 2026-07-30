به گزارش میراث آریا این انتصاب بر اساس آییننامه انتخاب اعضای کارگروههای تخصصی برنامهریزی آموزش عالی و با پیشنهاد کارگروه تخصصی مربوطه صورت گرفته است. بر اساس این حکم، مرتضی حصاری مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور اجرایی و تخصصی کارگروه را بر عهده خواهد داشت و با همکاری رئیس کارگروه و دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی در حوزه باستانشناسی فعالیت خواهد کرد.
کارگروه تخصصی باستانشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از مهمترین ارکان تصمیمسازی در حوزه آموزش عالی باستانشناسی کشور به شمار میرود و وظیفه بررسی، بازنگری و تدوین برنامههای آموزشی، اصلاح سرفصلها و واحدهای درسی، انطباق محتوای آموزشی با نیازهای روز جامعه علمی، ارتقای کیفیت آموزش و ارائه پیشنهادهای تخصصی برای توسعه رشته باستانشناسی در دانشگاههای کشور را بر عهده دارد. تصمیمات و پیشنهادهای این کارگروه نقش مؤثری در جهتدهی به آینده آموزش باستانشناسی، تربیت نیروی انسانی متخصص و همگامسازی برنامههای آموزشی با استانداردهای علمی و نیازهای پژوهشی کشور ایفا میکند.
انتصاب دکتر مرتضی حصاری به عنوان دبیر این کارگروه، بیانگر اعتماد وزارت علوم به توانمندیهای علمی و اجرایی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین جایگاه تخصصی این پژوهشگاه در عرصه آموزش و پژوهشهای باستانشناسی است. حضور یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه در این مسئولیت ملی، فرصت ارزشمندی برای تقویت تعامل میان پژوهشگاه، دانشگاهها و وزارت علوم و نیز بهرهگیری از ظرفیتهای علمی پژوهشگاه در فرآیند بازنگری و ارتقای برنامههای آموزشی رشته باستانشناسی کشور خواهد بود.
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