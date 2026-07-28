۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۶

قم از شهر ملی انگشتر به شهر ملی صنایع‌دستی تبدیل شد

ثبت قم به عنوان شهر ملی صنایع‌دستی در شورای ثبت کشور
قم از شهر ملی انگشتر به شهر ملی صنایع‌دستی تبدیل شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، از ثبت قم به عنوان «شهر ملی صنایع‌دستی» در شورای ثبت ملی کشور خبر داد و گفت: قم که پیش‌تر به عنوان «شهر ملی انگشتر» شناخته می‌شد، اکنون با توجه به تنوع رشته‌های فعال و ظرفیت‌های گسترده خود در حوزه صنایع‌دستی، در جایگاه ملی تازه‌ای ثبت شده است.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: صنایع‌دستی شهر قم تنها به انگشتر محدود نیست و در رشته‌هایی همچون فرش دستباف زیبای قم، تذهیب، مبل و منبت، کتابت و صفحه‌آرایی، سفال، علامت‌سازی (زره‌بافی و...)، خراطی، گیوه‌دوزی و... ، هنرمندان شاخص و آثار ارزشمند و فاخری دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین این شهر در حوزه وابسته به هنرهای معماری نیز از سبک و هویت خاص خود برخوردار است.

او بیان کرد: انتخاب قم به عنوان شهر صنایع‌دستی فقط یک دستاورد نیست؛ بلکه یک مسئولیت در راستای ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی، نصب اِلمان‌های شهری با موضوع صنایع‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات صنایع‌دستی است.    

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اضافه کرد: با این ثبت، جایگاه قم از یک شهر ملی در رشته انگشتر فراتر رفت و در حال حاضر به عنوان شهری با ظرفیت‌های متنوع و اصیل در حوزه صنایع‌دستی کشور شناخته می‌شود.   

احمدی تأکید کرد: همان گونه که «گردشگری زیارت» به واسطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان(ع) ویژگی شاخص قم است، در حوزه صنایع‌دستی نیز شاهد خلق آثار فاخر و ارزشمند دینی و مذهبی توسط هنرمندان متعهد این استان هستیم که جلوه‌های ارزشمندی از هنر دینی و مذهبی را به نمایش گذاشته‌اند. 

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کد خبر 1405050700516
دبیر مرضیه امیری

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