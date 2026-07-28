ثبت شهر قم به عنوان «شهر ملی صنایع دستی» در نشست شورای ثبت ملی

به گزارش میراث آریا؛ این نشست که در تاریخ سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، در پی درخواست مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم و پس از اعزام ارزیاب تخصصی از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برای بررسی میدانی ظرفیت‌های این شهر برگزار گردید.



در این جلسه، بهروز ندائی سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به همراه جمعی از مقامات استان قم از جمله فرامرز عظیمی شهردار قم، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و روح‌الله امرالهی رئیس شورای اسلامی شهر قم حضور یافتند. همچنین مدیرکل حمایت از تولید، مدیرکل بازاریابی و تجاری سازی و مدیران کل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، مدیرکل اموراستان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، رئیس گروه صنایع دستی دانشگاه بین‌المللی سوره، پژوهشگران این حوزه و نمایندگان اتحادیه فرش دستبافت و اتاق اصناف قم در این نشست شرکت کردند.



در این جلسه، بهروز ندایی رئیس شورای ثبت ملی با اشاره به سابقه درخشان ایران در ثبت آثار تاریخی در فهرست‌های ملی و جهانی، بر لزوم به‌کارگیری این تجربیات در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و اظهار داشت: ایران در حوزه ثبت آثار تاریخی پیشینه موفقی دارد و امروز در مجامع جهانی پیشرو است. ما باید این تجربه را به حوزه صنایع دستی و گردشگری منتقل کنیم. ثبت ملی در واقع گامی برای شناساندن اثر به عموم مردم است و تفاوت آن با ثبت جهانی در "منحصربه‌فرد بودن" اثر در سطح منطقه و جهان است. ما در تلاشیم تا با اصلاح شاخص‌های ارزیابی و دوری از تصمیمات سلیقه‌ای، مسیری علمی را برای معرفی ظرفیت‌های ملی طی کنیم تا در نهایت، رقابت‌های مثبت میان شهرهای مختلف، مسیر ثبت جهانی آثار صنایع دستی ایران را هموار کند.

در ادامه، نرگس رجایی مدیرکل آموزش و ترویج و دبیر شورای ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع دستی در خصوص معیارهای پذیرش شهر قم تصریح کرد: هدف ما از ثبت ملی، شناسایی و حمایت از مناطقی است که در رشته‌های صنایع دستی برجستگی دارند. پرونده شهر قم را با توجه به جایگاه ممتاز مذهبی و فرهنگی، تنوع رشته‌های هنری و پیوند عمیق این هنرها با هویت گردشگری شهر، مورد بررسی قرار دادیم. ثبت ملی، پایان مسیر نیست بلکه آغاز یک مسئولیت است؛ این عنوان زمانی ارزش می‌یابد که با برنامه‌ریزی، نوآوری و پیوند میان فرهنگ و "اقتصاد خلاق" همراه شود تا شهرها نه تنها حافظ هویت ایرانی، بلکه موتور توسعه پایدار منطقه باشند.



فرامرز عظیمی، شهردار قم نیز در این نشست با اشاره به غنای تمدنی این شهر، اظهار داشت: شهر قم با تمدنی ۷۵۰۰ ساله و جایگاهی ممتاز مذهبی، گنجینه‌ای از هنرهای اصیلی نظیر کاشی‌کاری، کتاب‌آرایی و سفالگری است. ما در مدیریت شهری متعهد هستیم تا با تقویت زیرساخت‌ها و المان‌های شهری، محیطی مناسب برای توسعه صنایع دستی فراهم کنیم. هدف ما این است که با پیوند میان هنر و اقتصاد، شهر قم را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده و با ایجاد بسترهای نمایشگاهی و فروش سوغات، جایگاه توریستی و اقتصادی این شهر را ارتقا ببخشم.





روح‌الله امرالهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به ضرورت پاسداری از میراث هنری، افزود: شهر قم به دلیل جایگاه استراتژیکش به عنوان تقاطع مسیرهای فرهنگی، همواره پذیرای هنرمندانی از سراسر ایران بوده است. اما متأسفانه تحت تأثیر مدرنیته، بسیاری از این هنرهای اصیل در حال کمرنگ شدن هستند. ما در قم شاهد آثار استثنایی در رشته‌هایی چون منبت‌کاری، معرق‌کاری و آینه‌کاری هستیم که اگر امروز با همدستی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری، بستری برای انتقال این دانش بومی به نسل جدید فراهم نکنیم، این گنجینه تمدنی را از دست خواهیم داد.



بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهر، بیان داشت: شهر قم دارای گنجینه‌ای از هنرهای دستی است که در قالب رشته‌های متنوعی در بازارهای تاریخی شهر، به‌ویژه بازار بزرگ صفویه و بازار کهنه، فعال هستند. وجود بیش از ۳۰ رشته فعال در صنایع دستی قم، نشان‌دهنده غنای هنری این شهر است و امیدواریم با ثبت ملی، این پتانسیل‌ها به فرصت‌های اقتصادی پایدار برای هنرمندان تبدیل شوند.



در پایان این نشست، پس از بررسی دقیق گزارش‌های ارزیابی و تحلیل ظرفیت‌های هنری و تاریخی شهر قم، توسط اعضای شورا و کارسناسان شهر قم به عنوان «شهر ملی صنایع دستی» در جلسه شورای ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع دستی با رای اکثریت آرا به ثبت رسید.



این دستاورد ملی، گامی راهبردی در راستای معرفی جهانی‌تر هنر دست هنرمندان قم، تقویت گردشگری صنایع دستی در این شهر و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای فعالان این حوزه است.

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