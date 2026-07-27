به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست تخصصی به‌همت انجمن مفاخر معماری ایران و با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با هدف روایت ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و معماری شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در این وبینار، کارشناسان و صاحب‌نظران به تبیین جایگاه کرمانشاه در تاریخ معماری ایران، ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری تاریخی و راهکارهای ترویج میراث‌فرهنگی این استان می‌پردازند.

این وبینار روز سه‌شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۲۰ از طریق بستر اسکای‌روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/richt/tourism و https://www.skyroom.online/ch/richt/tourism برگزار می‌شود و شرکت برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی آزاد است.

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