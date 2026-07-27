به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن امروز دوشنبه ۵ مردادماه، با اشاره به اهمیت برندسازی فرهنگی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: «گل‌ونی» به عنوان یکی از اصیل‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نمادهای پوشاک سنتی استان کرمانشاه که در سال ۱۳۹۷ به ثبت ملی رسیده است، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک رویداد شاخص گردشگری دارد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: در جلسه هماهنگی که امروز، در هتل پارسیان برگزار شد، نمایندگان اداره گردشگری شهرداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان و همچنین نمایندگان انجمن‌های مردم‌نهاد حضور داشتند تا پیرامون جزئیات اجرایی این طرح هم‌اندیشی کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: در این نشست، طرح‌های پیشنهادی برای برگزاری رویداد مذکور مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و مقرر شد روند اجرایی آن در جلسات آتی و در قالب کمیته کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمانشاه پیگیری شود.

روشن در پایان افزود: پس از تصویب نهایی طرح در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استانداری، برنامه‌ریزی‌ها برای ورود به فاز عملیاتی آغاز خواهد شد. هدف اصلی از اجرای این رویداد، تقویت هویت بومی، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و در نهایت تثبیت جایگاه آن در تقویم رویدادهای گردشگری کشور است که می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر و معرفی فرهنگ غنی استان کرمانشاه ایفا کند.

انتهای پیام/