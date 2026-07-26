کارشناسان گردشگری صحنه به استقبال زوار اربعین رفتند 

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن امروز یکشنبه ۴ مردادماه با بیان اینکه شهرستان صحنه به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین، بعد از کنگاور از شهرهای ورودی زوار اباعبدالله به استان کرمانشاه است، اظهار کرد: کارشناسان گردشگری روز گذشته در صحنه و همان ابتدای ورود زوار به استان کرمانشاه با استقبال از زائران، به آنها بروشورهای تبلیغاتی و هدایایی اهدا کردند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: اهدای بروشورهای تبلیغاتی یکی از برنامههای تبلیغات گردشگری استان کرمانشاه به منظور آشنایی زوار با ظرفیتهای گردشگری استان کرمانشاه است.
او ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای کرمانشاه در بحث گردشگری و همچنین قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات، باید از این فرصت ناب برای معرفی هرچه بهتر جاذبههای گردشگری استان کرمانشاه بکوشیم.
روشن با بیان اینکه رویداد دروازه کربلا به نام کرمانشاه ثبت شده است، تصریح کرد: به زودی میتوانیم کرمانشاه را پایتخت رویدادهای آیینی نامگذاری کنیم، چرا که ثبت رویدادهای مختلف از جمله آیین پذیرایی از زوار امام حسین (ع)، آیین عزاداری، تعزیه و... که علاوه بر شهرهای استان در قلب روستاها نیز اجرا میشود و مردم زیادی را هنگام بارگزاری به آن نقطه میکشاند، که گل سر سبد این رویدادها ثبت دروازه کربلا به نام کرمانشاه است.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه معرفی جاذبههای گردشگری و تاریخی استان کرمانشاه در دستور کار جدی این معاونت قرار دارد،تصریح کرد: به همین دلیل در چهار نقطه از مسیر تردد زوار با برپایی ویدیو پروژکتورها پتانسیلهای گردشگری استان کرمانشاه در ویدیوهایی برای زوار معرفی میشوند تا علاوه بر اینکه زوار با این ظرفیتها آشنا میشوند از نزدیک این جذابیتهای را ببینند که قطعاً برای بازدید و استفاده از این جاذبهها ترغیب خواهند شد.
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