بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز شنبه ۳ مردادماه اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه و دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه، تفاهمنامهای را برای همکاریهای آموزشی و اجرایی امضا کردند.
کیومرث اعظمی، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در حاشیه این مراسم، با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی حوزه گردشگری، اظهار کرد: میراثفرهنگی مجموعهای عظیم و اثرگذار در تمامی عرصههاست که نیازمند مدیریت علمی و نیروی انسانی متخصص است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: از اولویتهای اصلی ما در بلندمدت، تربیت استادکاران خبره در حوزه مرمت آثار تاریخی و ارتقای کیفیت خدمات در واحدهای گردشگری است.
اعظمی با اشاره به نیاز مبرم به ایجاد زنجیره ارزش در صنایعدستی، گفت: ما برای ورود به مرحله برندسازی و تشکیل شرکتهای تخصصی، نیازمند آموزشهای هدفمند در حوزه بازاریابی هستیم. از این رو، با ایجاد سازوکارهای مناسب، واحدهای گردشگری را به سمت آموزش نیروها هدایت خواهیم کرد تا از تمامی ظرفیتهای موجود بهرهبرداری شود.
در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه نیز با اشاره به تعهد این دانشگاه به اشتغالزایی، محورهای همکاری را در قالب آموزشهای کوتاهمدت، مهارتآموزی جامعه هدف میراثفرهنگی، برگزاری رویدادهای مشترک و ایجاد بسترهای استارتاپی اشتغالمحور اعلام کرد.
انتهای پیام/
نظر شما