به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مظفر غلامی رئیس اداره میراث‌فرهنگی سرپل ذهاب امردز جمعه ۲ مردادماه ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، بر اهمیت ترکیب خدمات مذهبی و گردشگری مذهبی تاکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرپل ذهاب، اظهار کرد: هدف از اقدامات صورت گرفته، نه تنها رفاه زوار، بلکه معرفی پتانسیل‌های بکر این منطقه به زائرانی است که از مسیرهای مختلف عبور می‌کنند.

او با اشاره به برپایی بازارچه موقت صنایع‌دستی در مسیر عبور زوار گفت: ما تلاش کردیم تا با ایجاد این بازارچه در مسیر تردد، بستری فراهم کنیم تا زوار بتوانند ضمن تجدید روحیه، با آثار هنری و صنایع‌دستی اصیل منطقه نیز آشنا شوند.

غلامی افزود: این اقدام در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی و همچنین ایجاد فضایی متفاوت برای زائران انجام شده است.

او در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری سرپل‌ذهاب پرداخت و گفت: سرپل‌ذهاب از نظر میراث طبیعی و تاریخی، گنجینه‌ای است که می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای زوار ایجاد کند، جاذبه‌های بکری نظیر آبشار پیران، کتیبه تاریخی آنوبانینی، گوردخمه دکان داوود، ذیج منیژه، طاق‌گرا و همچنین چشمه‌ی گرم و آرام‌بخش سراب‌گرم، همگی در مسیر تردد زوار قرار دارند.

غلامی تاکید کرد: ما از زائران عزیز دعوت می‌کنیم تا در فرصت‌های مناسب، از این اماکن دیدن کرده و از زیبایی‌های طبیعی و تاریخی این سرزمین بهره‌مند شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی سرپل‌ذهاب در پایان، گفت: تمامی تلاش تیم اجرایی بر این است که زوار اربعین، علاوه بر تجلی معنوی، از خدمات گردشگری و معرفی هویت فرهنگی این شهرستان نیز بهره‌مند شده و تجربه‌ای ماندگار از سفر به این منطقه داشته باشند.

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