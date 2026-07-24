به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد شفیعی فرماندار شهرستان قصرشیرین پنجشنبه یکم مردادماه با اشاره به حجم گسترده استقبال زائران حسینی از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت بهینه پارکینگ‌ها در اولویت قرار دارد و با تکمیل ظرفیت یکی از پارکینگ‌های اصلی، بلافاصله پارکینگ‌های جایگزین با وسعت ۳۵۰ هکتار در نزدیکی پایانه مرزی فعال شده‌اند تا دغدغه‌ای برای پارک خودروهای شخصی وجود نداشته باشد.

فرماندار قصر شیرین افزود: آنچه امروز در خسروی شاهد هستیم، نتیجه هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی برای برقراری نظم و روانی تردد است.

او ادامه داد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت ۲۴ ساعته در حالت آماده‌باش قرار دارد و جابه‌جایی زائران از پارکینگ‌ها تا گیت‌های خروجی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که کمترین زمان انتظار را برای زوار گرامی رقم بزنیم.

شفیعی با تأکید بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد مرز خسروی در مسیر عتبات عالیات گفت: تمهیدات رفاهی برای مقابله با گرمای هوا به طور کامل اجرا شده است؛ به‌طوری که در تمامی ۲۶ هزار مترمربع محوطه پایانه، علاوه بر ایجاد سایبان‌های گسترده، سیستم‌های مه‌پاش برای تأمین هوای مطبوع نصب شده تا زائران در مسیر تردد تا گیت‌ها از رفاه لازم برخوردار باشند.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: یکی از مزیت‌های استراتژیک این مرز، دسترسی مستقیم اتوبوس‌های مسافربری به نقطه صفر مرزی و فاصله ۵۰ متری تا سالن گیت‌های خروجی است که این امر به‌ویژه برای خانواده‌ها، سالمندان و زائران کم‌توان، تردد را بسیار تسهیل کرده است.

شفیعی در پایان گفت: با توجه به اینکه مسیر دسترسی تا نقطه صفر مرزی به‌صورت بزرگراهی و استاندارد آماده‌سازی شده است، شاهد کاهش چشمگیر خستگی سفر برای رانندگان و مسافران هستیم، مجموعه فرمانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا بازگشت آخرین زائر، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی در کنار مردم خواهند بود تا ترددی ایمن و خاطره‌انگیز برای عاشقان اباعبدالله(ع) رقم بخورد.

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