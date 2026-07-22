به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش محمدی امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه با اشاره به اهمیت میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: شهرستان دالاهو به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مسیر تردد زائران عتبات عالیات به سوی مرز خسروی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه در اختیار دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دالاهو با تاکید بر توانمندی‌های صنایع‌دستی این دیار، افزود: دالاهو که به عنوان شهر ملی تنبور در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، در ایام اربعین با برپایی بازارچه‌های موقت و دائمی صنایع‌دستی، میزبان زائران خواهد بود.

او دادمه داد: در این بازارچه‌ها، علاوه بر عرضه محصولات فاخر هنری، تلاش می‌کنیم تا هنر اصیل تنبورنوازی و فرهنگ بومی منطقه را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی دالاهو به زائران عزیز معرفی کنیم.

محمدی در ادامه به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری این شهرستان اشاره کرد و گفت: دالاهو سرشار از مناطق بکر و تماشایی است که می‌تواند خستگی مسیر را از تن زائران بیرون کند، مناطق نمونه گردشگری نظیر دربند کرندغرب با طبیعت چشم‌نواز و منطقه گردشگری ریژاو (ریجاب) با آب و هوای مطبوع و مناظر دل‌انگیز، مقاصد بسیار مناسبی برای توقف و استراحت زائران در طول مسیر سفر به مرز خسروی هستند.

رییس اداره میراث‌فرهنگی دالاهو در پایان گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، فضایی آرام، دلپذیر و سرشار از معنویت برای زائران حسینی فراهم شود تا علاوه بر انجام سفری ایمن به عتبات عالیات، خاطره‌ای خوش از عبور از این دیار فرهنگ و هنر در ذهن هموطنان نقش ببندد.

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